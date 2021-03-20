تكنولوجيا وعلوم

خدمة جديدة من "يوتيوب" لمنافسة "تيك توك"!

Lebanon 24
20-03-2021 | 15:00
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أطلقت شركة "يوتيوب"، نسخة أولى من "يوتيوب شورتس"، وهي خدمة مخصصة لإنتاج ونشر مقاطع الفيديو القصيرة، في الولايات المتحدة الأميركية.

وتسعى "يوتيوب" من خلال "يوتيوب شورتس" إلى منافسة تطبيق "تيك توك" الشعبي في هذا المجال، بعدما حققت الخدمة 6.5 مليار مشاهدة يوميًا في الهند.

ويأتي إطلاق الخدمة بعدما أطلقت عدة شركات أخرى مثل "نتفلكس" ميزة "فاست لافس" (ضحكات سريعة) على تطبيقها للهاتف المحمول، ما يتيح للمستخدم مشاهدة مقتطفات فكاهية قصيرة تشبه نموذج مقاطع الفيديو القصيرة من منصة "تيك توك".

كما أطلقت "سناب شات"، تطبيق "سناب شات سبوتلايت"، و"إنستغرام" تطبيق "ريلز" الذي ظهر في المرة الأولى في آب الماضي. 
المصدر: أخبار 24
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