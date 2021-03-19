عودة خدمات فايسبوك إلى العمل بعد عطل تقني.. والشركة توضح

عادت تطبيقات فايسبوك، مسنجر، إنستغرام، وواتساب إلى العمل بشكل طبيعي، بعدما طرأ عليها خلل تقني أدّى إلى تعطّل الخدمة عند المستخدمين لحوالى نصف ساعة.

وفي حين أبلغ حوالي 123 ألف مستخدم عن مشاكل يواجهونها على موقع "داون ديتيكتور" المختص بأحداثٍ مشابهة، غرّد موقع فايسبوك للألعاب بأنّ بعض خدمات الشركة تواجه بعض المشاكل وعدّة فرق فنيّة تعمل على الموضوع.

"فيسبوك" توضح

إلى ذلك، أعلنت شركة “فيسبوك” الأميركية عن إصلاح العطل الفني الذي ضرب تطبيقاتها الثلاثة “ماسنجر” و”واتسآب” و”إنستغرام”، اليوم الجمعة، وتضرر منه الآلاف حول العالم لمدة 45 دقيقة.



وأوضحت “فيسبوك” في بيان لها أنه “في وقت سابق من اليوم، تسببت مشكلة فنية في صعوبة وصول المستخدمين إلى بعض خدمات “فيسبوك”، لقد حللنا هذه المشكلة للجميع، ونعتذر عن أي إزعاج”، بحسب موقع “ذا فيرج”.



وأضاف “فيسبوك” في بيانه، أنه تم إصلاح انقطاع الخدمة وإجراء تحديثات إضافية لتعكس استعادة كافة الخدمات.



كما أكد موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام” عبر حسابه على موقع “تويتر” عن حل العطل الذي أصابه، اليوم الجمعة.



وغرّد أن “بعض المستخدمين واجهوا مشكلات مع حسابات “إنستغرام” الخاصة بهم في وقت سابق، لكننا عدنا الآن، تم إصلاح المشكلة ونأسف لحصولها”.



كذلك، أعلن تطبيق المراسلة الفوري “واتسآب” عن حل العطل الفني الذي ضربه اليوم، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: ” شكرا على سعة صدركم، لقد كانت 45 دقيقة طويلة، لكننا عدنا!”.

وبدأ المستخدمون بالتعبير عن آرائهم حول هذا الإنقطاع الكبير على موقع التغريد تويتر، بالإضافة إلى اللجوء إلى تطبيقات الدردشة البديلة مثل تيليغرام وسيغنال في ظل غياب أكثر وسائل التواصل إستخداماً حول العالم.