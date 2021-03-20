تطبيقات تساعد في التغلب على الأرق وصعوبة النوم

كتب شادي عواد في "الجمهورية": هنالك تطبيقات من شأنها أن تساعدكم في الحصول على نوم مريح، وهذه أبرزها:• Pzizz: يقدم هذا التطبيق العديد من الخيارات التي من شأنها مساعدتكم على الاسترخاء والنوم، مثل الأصوات المهدئة وجلسات التأمل وقصص النوم، بالإضافة الى تقنيات التنفس.• Relax Melodies: هو تطبيق يقدم مجموعة من مزيج الأصوات التي أوصى بها المتخصصون لتساعد على الاسترخاء وتهدئة الأفكار، وتتعامل مع الأعصاب لتساعد على النوم. وهناك 64 مقطعاً من الألحان التي تناسب النوم في أوقات بعينها، وهو متاح مجاناً لهواتف أندرويد وآيفون.• Sleep as Android: يراقب هذا التطبيق دورة نوم المستخدم ليقدم له أفضل الأوقات للنوم، بالإضافة لنصائح بغية المساعدة على النوم بسهولة وتحذيرات من عادات خاطئة تؤثر فيه، بالإضافة لإيقاظ المستخدم على أصوات طبيعية مثل صوت الطيور.• Sleep Genius: يكتشف التطبيق الأوقات المثالية للنوم، ويساعد المستخدم على الحفاظ على النوم فيها.• Pillow: تطبيق مثالي لمن يريد تتبّع مراحل نومه بدقة، وتحديد مواعيد الغفوات النهارية كذلك.