القضاء الأميركي يغرم أبل لانتهاكها براءة اختراع

أمرت هيئة محلفين في ولاية تكساس الأميركية، في وقت متأخر الجمعة، شركة أبل بدفع حوالي 308.5 مليون دولار لانتهاكها براءة اختراع مرتبطة بالحقوق الرقمية لشركة الاتصالات الإعلامية (PMC).وأمر المحلفون الشركة بدفع تعويض عن استغلال الاختراع، واستند تحديد المبلغ على كمية مبيعات المنتج أو الخدمة المستغلة.وكانت شركة PMC، وهي شركة مرخصة، رفعت دعوى قضائية ضد شركة أبل في عام 2015 واتهت خدمة iTunes التابعة لأبل بانتهاك سبع براءات اختراع خاصة بها.ورغم أن أبل نجحت في الطعن أمام مكتب براءات الاختراع الأميركي، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت القرار في آذار العام الماضي ما مهد الطريق للحكم الجديد.ولم ترد أبل على طلب رويترز للتعليق، لكن الشركة قالت لوكالة بلومبورغ إنها تشعر بخيبة أمل من الحكم وستستأنفه.ونقلت وكالة بلومبرغ عن أبل قولها إن قضايا مثل هذه ترفع فيها شركات لا تصنع أو تبيع أي منتجات تخنق الابتكار وتضر بالمستهلكين في نهاية المطاف.