مايكروسوفت توفّر ميزات إضافية لمستخدمي الحواسب





وتبعا للشركة فإن الإصدار الجديد من أنظمة "ويندوز-10" حملت معها عددا من الإصلاحات التقنية وعالجت عدة أخطاء برمجية كانت موجودة سابقا، أهمها خطأ في الأنظمة تسبب بظهور شاشة زرقاء مع توقف لعمل الحاسب عند محاولة المستخدمين طباعة المستندات.كما يختبر الإصدار الأحدث ميزات جديدة لسطح المكتب الافتراضي أو ما يسمى بـ Virtual Desktop لمنح المستخدمين خيارات أكبر في تنظيم واجهات الاستخدام حسب حاجاتهم، فضلا عن أنه أتى بتحسينات وميزات إضافية على برمجيات File Explorer.



ومن المفترض أن هذه النسخة في نظام التشغيل ستحسن عمل عدد من التطبيقات والبرمجيات مثل Windows Defender Application Guard، وكذلك Power Automate Desktop و Windows Terminal. أعلنت شركة مايكروسوفت أنها بدأت باختبار النسخة الجديدة من إصدار أنظمة ويندوز" عند عدد من المستخدمين التجارين لأنظمتها.وتبعا للشركة فإن الإصدار الجديد من أنظمة "ويندوز-10" حملت معها عددا من الإصلاحات التقنية وعالجت عدة أخطاء برمجية كانت موجودة سابقا، أهمها خطأ في الأنظمة تسبب بظهور شاشة زرقاء مع توقف لعمل الحاسب عند محاولة المستخدمين طباعة المستندات.كما يختبر الإصدار الأحدث ميزات جديدة لسطح المكتب الافتراضي أو ما يسمى بـ Virtual Desktop لمنح المستخدمين خيارات أكبر في تنظيم واجهات الاستخدام حسب حاجاتهم، فضلا عن أنه أتى بتحسينات وميزات إضافية على برمجيات File Explorer.ومن المفترض أن هذه النسخة في نظام التشغيل ستحسن عمل عدد من التطبيقات والبرمجيات مثل Windows Defender Application Guard، وكذلك Power Automate Desktop و Windows Terminal.

وعبر هذا الإصدار أيضا تختبر مايكروسوفت تقنيات ستساعد على إدخال ميزة Auto HDR إلى الألعاب الإلكترونية عبر الحواسب، كي تمنح الشاشات التي تدعم تقنية HDR دقة أعلى وتبيانا أكبر للألوان.



وكانت مايكروسوفت قد أشارت في وقت سابق إلى أن النسخة النهائية من التحديث التي ستصل إلى عدد كبير من المستخدمين قريبا ستدعم أيضا خدمات Robocopy لتوفير إمكانيات أفضل لنسخ الملفات الكبيرة الحجم.