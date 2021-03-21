تكنولوجيا وعلوم

فلتر على تيك توك يكشف شكلك الحقيقي أمام الكاميرا! (صور)

Lebanon 24
21-03-2021 | 12:00
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اكتشف عدد من مستخدمي موقع التواصل تيك توك فلتر على التطبيق يقوم بتبديل وضعية وجوههم ليعرفوا كيف تبدو للآخرين عند التقاط الصور ومقاطع الفيديو.
عندما تلتقط صورة شخصية، فإن الكاميرا تعكس الصورة، مما يعني أنه عندما تنظر إلى صورتك، فهذا ليس في الواقع ما تبدو عليه، ويعمل فلتر تيك توك على عكس صورتك لتبدو بالوضعية الصحيحة.
 
 
 
 
وكان روب هوارد مقدم برنامج Capital FM أحد أولئك الذين أصيبوا بالدهشة عند استخدام الفلتر، ويبدو أنه لم يعجب كثيرًا بنتائجه.

ومع ذلك، لم يصدم الجميع من نتائج الفلتر، وتعليقًا على منشور هوارد، قال أحد المستخدمين أنت حرفيًا لم تتغير"، وكتب مستخدم آخر "لم ألاحظ أي فرق".
وقالت مستخدمة أخرى شاركت مقطع الفيديو الخاص بها "هذا الفلتر جعل مظهري سيئاً. هل هذه هي الطريقة التي أظهر بها أمام الآخرين؟".
وإذا كنت تريد تجريب هذا الفلتر، فأثناء تسجيل مقطع فيديو على تيك توك، حدد علامة تبويب التأثيرات على يسار زر التسجيل، ثم انظر أسفل العنوان "المؤثرات الخاصة" حيث يظهر الفلتر على شكل سهمين، أحدهما يشير إلى اليمين والآخر إلى اليسار.

وسيُطلب منك بعد ذلك النقر على الشاشة لعكس وجهك ورؤية نفسك كما يراك الآخرون، بحسب موقع لاد بايبل.
المصدر: وكالات
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