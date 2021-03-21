مشاكل في شاشات هواتف "آيفون 11"

استدعت شركة آبل هاتفها "آيفون 11" في الإمارات العربية المتحدة، بسبب مشكلة في شاشة اللمس الخاصة بالطراز.



وانطلقت الحملة الخدمية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الإماراتية.



قررت "أبل" أن نسبة صغيرة من شاشات "آيفون 11" تتوقف عن الاستجابة للمس بسبب مشكلة في وحدة العرض، وقالت الشركة الأمريكية

وطلبت من عملاء iPhone 11 الذين تعرض أجهزتهم هذه المشكلة زيارة موقع الويب المشار إليه واستخدام مدقق الرقم التسلسلي لمعرفة ما إذا كانت أجهزتهم مؤهلة لهذا البرنامج.