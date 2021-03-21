تكنولوجيا وعلوم

مشاكل في شاشات هواتف "آيفون 11"

Lebanon 24
21-03-2021 | 21:00
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استدعت شركة آبل هاتفها "آيفون 11" في الإمارات العربية المتحدة، بسبب مشكلة في شاشة اللمس الخاصة بالطراز.

وانطلقت الحملة الخدمية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الإماراتية.

قررت "أبل" أن نسبة صغيرة من شاشات "آيفون 11" تتوقف عن الاستجابة للمس بسبب مشكلة في وحدة العرض، وقالت الشركة الأمريكية
وطلبت من عملاء iPhone 11 الذين تعرض أجهزتهم هذه المشكلة زيارة موقع الويب المشار إليه واستخدام مدقق الرقم التسلسلي لمعرفة ما إذا كانت أجهزتهم مؤهلة لهذا البرنامج.
وقالت شركة "آبل" إن عملاءها سيحصلون على خدمة مجانية من قبل الشركة ومزود الخدمة المعتمد.

وقالت إنه لا يوجد طرازات أخرى جزء من حملة الخدمة، بحسب ما نقل موقع "الخليج تايمز".

نقلاً عن بيانات من شركة أبحاث السوق "أو ميديا"، أفادت "جيزمو تشانيا" أن "آيفون 11" كان أكثر الهواتف شعبية في العام الماضي حيث تم شحن 64.8 مليون وحدة في عام 2020.

ونماذج "آيفون" الأخرى الأكثر مبيعا هي "آيفون إس إي" (24.2 مليون) ، وآيفون 12 (23.3 مليون) وآيفون 12 برو ماكس (16.8 مليون) وآيفون 12 ميني (14.8 مليون).
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