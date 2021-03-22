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تكنولوجيا وعلوم
"مايكروسوفت" تتحرك لحماية مستخدميها من عمليات الاختراق
Lebanon 24
22-03-2021
|
18:00
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كشفت تقارير صحفية عالمية عن أول تحرك تجريه شركة "مايكروسوفت" الأميركية، لحماية مستخدميها من عمليات الاختراق.
وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن مايكروسوفت بدأت في تنفيذ إجراء أمني، لمنع عمليات استغلال خوادمها، وتأثيرها على مستخدمي خدماتها.
وستعالج تلك الإجراءات الأمنية 4 عيوب رئيسية في خوادم "مايكروسوفت"، بطرحها تحديثا في برنامجها "مايكروسوفت ديفيندر" المقاوم للفيروسات.
ويتمكن تحديث "مايكروسوفت ديفندر" من معالجة أكثر نقاط الضعف خطورة في خوادم خدمات الشركة الأمريكية المختلفة، وتمنع أي استغلال لها من قبل هاكرز أو متطفلين.
ومع ذلك، تحذر "مايكروسوفت" من أن هذا مجرد تخفيف مؤقت يهدف إلى حماية العملاء أثناء قيامهم بتنفيذ التحديث الأمني الشامل.
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