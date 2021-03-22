تكنولوجيا وعلوم

فيسبوك تحذف مليون و300 ألف حساب مزيف... وتوظف عشرات الآلاف للمراقبة

Lebanon 24
22-03-2021 | 23:00
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قالت شركة فيسبوك، اليوم الاثنين، إنها أغلقت 1.3 مليون حساب مزيف، في الفترة من تشرين الأول حتى كانون الأول، وأن لديها أكثر من 35 ألف شخص يعملون على التصدي للمعلومات المضللة على منصتها الاجتماعية.

وقالت الشركة في تدوينة على الإنترنت إنها أزالت أكثر من 12 مليون منشور بشأن كوفيد-19، واللقاحات المضادة له، بعدما أوضح خبراء الصحة أنها غير صحيحة.

وانتشرت الشائعات الكاذبة ونظريات التآمر بشأن لقاحات فيروس كورونا على منصات التواصل الاجتماعي لا سيما فيسبوك وتويتر خلال تفشي الجائحة.

يأتي إعلان فيسبوك عن البيانات المضللة قبل فحص تجريه لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأميركي بشأن كيفية تعامل المنصات التكنولوجية مع المعلومات المغلوطة.

وأعلنت شركة "فيسبوك"، يوم الأحد الماضي، أنها ستبدأ بإجراءات الإبلاغ عن المنشورات المضللة المتعلقة باللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على منصتها.

وأصدرت الشركة بيانا، قالت فيه: "نواصل تكثيف جهودنا لمعالجة المعلومات الخاطئة والمضللة حول لقاحات فيروس كورونا المستجد من خلال إضافة علامات إلى منشورات على منصات فيسبوك وإنستغرام التي تناقش اللقاحات".

وأضاف البيان: "تحتوي المواد التي تملك معلومات موثوقة حول سلامة لقاحات فيروس كورونا من منظمة الصحة العالمية، على سبيل المثال تشير العلامة إلى أنه تم اختباراللقاحات للتأكد من سلامتها وفعاليتها قبل الموافقة عليها. كما سيتم استخدام العلامات في جميع البلدان فهي تحتوي على معلومات باللغات الإنجليزية والإسبانية والإندونيسية والبرتغالية والعربية والفرنسية، وسيتم إضافة المزيد من اللغات قريبا".
المصدر: سبوتنيك
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