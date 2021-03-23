تعرّف إلى "قاتلة toyota hilux" الصينية (فيديو)





وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن سيارات Maxus T90 التي طورتها ستطرح بنموذجين بطول 5.4 و5.8 م، مزودين بقمرة ركاب مزدوجة تتسع لخمس ركاب.



وستتميز هذه السيارات بتصميم فريد لواجهاتها الأمامية والخلفية ولمصابيحها، وبممتصات صدمات وحجرات نافرة للعجلات محاطة بإطارات من البلاستيك الأسود الذي يضفي على تصميمها طابعا عصريًّا. كشفت شركة SAIC الصينية عن أحدث سيارة بيك آب مميزة يتوقع لها أن تصبح من أبرز المنافسين لسيارات hilux التي تنتجها تويوتا.وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن سيارات Maxus T90 التي طورتها ستطرح بنموذجين بطول 5.4 و5.8 م، مزودين بقمرة ركاب مزدوجة تتسع لخمس ركاب.وستتميز هذه السيارات بتصميم فريد لواجهاتها الأمامية والخلفية ولمصابيحها، وبممتصات صدمات وحجرات نافرة للعجلات محاطة بإطارات من البلاستيك الأسود الذي يضفي على تصميمها طابعا عصريًّا.

أما قمرتها من الداخل فحصلت على مقاعد جلدية يمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة كهربائية، وجهزت بذراع مميز التصميم للتحكم بالسرعات، وواجهة قيادة فيها شاشاتان كبيرتان، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عددادات رقمية وأخرى لمسية يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.

وزودت SAIC نماذج هذه المركبات بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات والمنحدرات والطرقات الزلقة، وأنظمة خاصة للقيادة على الطرقات الوعرة أو الأماكن المغطاة بالأوحال أو الرمال.

وستعتمد هذه السيارات على نظامي دفع أمامي ورباعي، ومحركات ديزل بسعة لترين تولد عزما يعادل 218 حصانا، تعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات.