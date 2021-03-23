17
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
إلى محبي "PlayStation".. إليكم أبرز التقنيات في الأذرع الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
23-03-2021
|
18:00
A-
A+
A+
A-
كشفت شركة "سوني" اليابانية العملاقة عن مواصفات أذرع التحكّم الجديدة التي تطورها لمحبي ألعاب الواقع الافتراضي من أصحاب منصات "PlayStation" الشهيرة.
وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "4pda"، فإنّ الصور والتصاميم التي نشرتها الشركة لأذرع "PSVR 2" تظهر أنّ كلّ ذراع حصلت على قبضة مفرغة كروية الشكل وعلى المقبض الموجود داخلها توجد أزرار متحركة وثابتة تشبه تلك الموجودة في قبضات "PlayStation" التقليدية الحالية.
وبحسب المطورين في "سوني" فإنّ الأذرع الجديدة حصلت على تقنيات خاصة محسنة لزيادة تفاعل القبضات مع شدة اللمس لمنح اللاعبين شعوراً أكثر بالواقعية مع ألعاب الواقع الافتراضي، فضلاً عن عن أن كل قبضة مجهزة بحساسات خاصة مثبتة أسفلها قادرة على رصد حركات اليدين ونقلها إلى الخوذ التي تثبت على الرأس لتحويل هذه الحركات إلى حركات افتراضية مشابهة داخل اللعبة.
وزودت القبضة اليمنى من "PSVR 2" على زر "x" وزر الدائرة وزر متحرك كما في قبصات "PlayStation"، أما القبضة اليسرى فحصلت على زر متحرك وزري المربع والمثلث وزر التشغيل.
وبحسب المبرمج والمطور لمنصات "PlayStation" في "سوني"، هيديكي نيشينو، فإنّ النماذج الأولية من هذه الأذرع ستختبر قريباً مع المطورين، وسيشكّل إطلاقها قفزة نوعية في عالم تقنيات الواقع الافتراضي.
المصدر:
روسيا اليوم
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
تابع
الأكثر قراءة
"فاتورة مخيفة" في أحد المطاعم (صورة)
Lebanon 24
"فاتورة مخيفة" في أحد المطاعم (صورة)
21:43 | 2021-03-23
23/03/2021 09:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجرت بين عون والحريري.. والدولار سيتخطى هذا الرقم
Lebanon 24
انفجرت بين عون والحريري.. والدولار سيتخطى هذا الرقم
08:30 | 2021-03-23
23/03/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون لن يتراجع وهذا ما سيقدم عليه
Lebanon 24
عون لن يتراجع وهذا ما سيقدم عليه
08:00 | 2021-03-23
23/03/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كرتونة البيض بـ40000 ليرة.. وحملة لمقاطعته (صورة)
Lebanon 24
كرتونة البيض بـ40000 ليرة.. وحملة لمقاطعته (صورة)
08:55 | 2021-03-23
23/03/2021 08:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تجاوز أمس الـ 14 ألفاً.. ما وضع الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعدما تجاوز أمس الـ 14 ألفاً.. ما وضع الدولار اليوم في السوق الموازية؟
09:09 | 2021-03-23
23/03/2021 09:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2021-03-23
كيف بدا القطب الشمالي من القمر الصناعي الروسي الجديد؟ (صورة)
21:00 | 2021-03-23
"وان بلس" تدخل عالم الساعات الذكية لمنافسة "سامسونغ" و"آبل" (فيديو)
16:58 | 2021-03-23
Playrix تطرح لعبة الألغاز الجذابة والمشوقة Homescapes على متجر AppGallery
15:00 | 2021-03-23
هل "يتجسس" "تيك توك" على المستخدمين؟
12:00 | 2021-03-23
5 طرق تساعدك في تنظيم التطبيقات في هاتف آيفون
09:00 | 2021-03-23
جهاز ذكاء اصطناعي يكشف العلامات الخفية لكورونا.. هذه مواصفاته
فيديو
لأجل "سيلفي".. رجل وطفلته ينجوان بأعجوبة من فيل ضخم! (فيديو)
Lebanon 24
لأجل "سيلفي".. رجل وطفلته ينجوان بأعجوبة من فيل ضخم! (فيديو)
21:00 | 2021-03-23
24/03/2021 00:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"وان بلس" تدخل عالم الساعات الذكية لمنافسة "سامسونغ" و"آبل" (فيديو)
Lebanon 24
"وان بلس" تدخل عالم الساعات الذكية لمنافسة "سامسونغ" و"آبل" (فيديو)
21:00 | 2021-03-23
24/03/2021 00:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى محبي "PlayStation".. إليكم أبرز التقنيات في الأذرع الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
إلى محبي "PlayStation".. إليكم أبرز التقنيات في الأذرع الجديدة (فيديو)
18:00 | 2021-03-23
24/03/2021 00:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact