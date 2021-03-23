تكنولوجيا وعلوم

إلى محبي "PlayStation".. إليكم أبرز التقنيات في الأذرع الجديدة (فيديو)

Lebanon 24
23-03-2021 | 18:00
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كشفت شركة "سوني" اليابانية العملاقة عن مواصفات أذرع التحكّم الجديدة التي تطورها لمحبي ألعاب الواقع الافتراضي من أصحاب منصات "PlayStation" الشهيرة.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "4pda"، فإنّ الصور والتصاميم التي نشرتها الشركة لأذرع "PSVR 2" تظهر أنّ كلّ ذراع حصلت على قبضة مفرغة كروية الشكل وعلى المقبض الموجود داخلها توجد أزرار متحركة وثابتة تشبه تلك الموجودة في قبضات "PlayStation" التقليدية الحالية.

وبحسب المطورين في "سوني" فإنّ الأذرع الجديدة حصلت على تقنيات خاصة محسنة لزيادة تفاعل القبضات مع شدة اللمس لمنح اللاعبين شعوراً أكثر بالواقعية مع ألعاب الواقع الافتراضي، فضلاً عن عن أن كل قبضة مجهزة بحساسات خاصة مثبتة أسفلها قادرة على رصد حركات اليدين ونقلها إلى الخوذ التي تثبت على الرأس لتحويل هذه الحركات إلى حركات افتراضية مشابهة داخل اللعبة.

وزودت القبضة اليمنى من "PSVR 2" على زر "x" وزر الدائرة وزر متحرك كما في قبصات "PlayStation"، أما القبضة اليسرى فحصلت على زر متحرك وزري المربع والمثلث وزر التشغيل.
 
وبحسب المبرمج والمطور لمنصات "PlayStation" في "سوني"، هيديكي نيشينو، فإنّ النماذج الأولية من هذه الأذرع ستختبر قريباً مع المطورين، وسيشكّل إطلاقها قفزة نوعية في عالم تقنيات الواقع الافتراضي.

المصدر: روسيا اليوم

تكنولوجيا وعلوم

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