تكنولوجيا وعلوم

كيف بدا القطب الشمالي من القمر الصناعي الروسي الجديد؟ (صورة)

Lebanon 24
23-03-2021 | 23:00
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نشر دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" أول صور للقطب الشمالي، التقطها القمر الصناعي الروسي الجديد "Arktika-M " الذي أطلق في 28 شباط الماضي.

ويشير روغوزين على موقعه في "تليغرام"، إلى أن "جودة الصور (غير المعالجة) تتطابق تماما مع توقعات المختصين".

ويضيف، تجري عملية معالجة المعلومات الأساسية الهندسية والإشعاعية مباشرة بواسطة جهاز مسح مثبت على القمر، باستخدام خوارزميات خاصة. وبعد دمج هذه المعلومات مع بيانات خدمة جهاز التحكم، يرسلها جهاز الإرسال إلى الأرض.

وتجدر الإشارة إلى أن مدة خدمة القمر الصناعي Arktika-M المقررة هي سبع سنوات، ومهمته مراقبة التغيرات المناخية والهيدرولوجية والبيئية في منطقة القطب الشمالي، وهو مزود بجهازي مسح متعدد الأطياف لالتقاط صور متعددة الأطياف للسحب وسطح الأرض في نطاقات الأشعة المرئية والأشعة تحت الحمراء.

بالإضافة إلى ذلك، جهز القمر الصناعي Arktika-M بجهاز لرصد نشاط التوهج الشمسي والتنبؤ به، والوضع الإشعاعي في الفضاء القريب من الأرض، بالإضافة إلى معدات لنقل معلومات وإشارات الأرصاد الجوية من منارات الراديو في حالات الطوارئ التابعة لبرنامج البحث الفضائي الدولي Cospas-Sarsat.

ويذكر أن مجموعة الأقمار الصناعية الروسية لمراقبة المناخ والبيئة في منطقة القطب الشمالي ستتألف من قمرين صناعيين من نوع Arktika-M. ما سيضمنان المراقبة على مدار الساعة في جميع الأحوال الجوية لسطح الأرض وبحار المحيط المتجمد الشمالي.
 
المصدر: روسيا اليوم
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