Playrix تطرح لعبة الألغاز الجذابة والمشوقة Homescapes على متجر AppGallery

تتوفر الأن لعبة الألغاز Homescapes، التي تشتهر بأنها من أكثر الألعاب تأثيراً وتشويقاً ضمن سلسلة ألعاب Playrix، لجميع مستخدمي متجر HUAWEI AppGallery في جميع أنحاء العالم منذ 10 آذار 2021.تشتهر Homescapes بأنها من أكثر الألعاب تشويقاً وإثارة، حيث تحفّز اللاعبين على تجديد منزل العائلة القديم من خلال حل الألغاز المحيّرة والمتدرّجة في الصعوبة والتعقيد. وبإمكان جميع محبي ومشجعي Playrix حول العالم اليوم أن يترقبوا عودة تحدي لعبة الألغاز "ماتش 3" التي يعرفونها ويحبونها، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المزايا الجديدة التي ندعوهم لاستكشافها، بما في ذلك التحسينات الفريدة والمكوّنات المتفجرة. وانطلاقاً من القصر التاريخي الواقع في الشارع الأخضر، سيحتاج اللاعبون إلى ترميم وتجديد وتزيين كل غرفة عن طريق اختيار أشيائهم وأثاثهم المفضل، وذلك لبدء فصول جديدة في حياتهم وكشف النقاب عن قصة عائلية مثيرة طوال فترة التحدي. كما سيتمكن اللاعبون من استخدام الآلاف من خيارات التصميم، التي تتنوع ما بين الأساليب الأكثر تحفظًا إلى الأنماط غير التقليدية، بهدف إنشاء منزل أحلامهم، مما يتيح لهم أقصى قدر من الحرية لاستكشاف إبداعاتهم خلال أوقات اللعب التفاعلي الممتدة لساعات.وتحدث مكسيم كيريلينكو، مدير تطوير الأعمال في Playrix، قائلاً، "نحن سعداء لتمكننا من جعل لعبة Homescapes الشهيرة في متناول المزيد من اللاعبين حول العالم من خلال شراكتنا مع متجر AppGallery. وفي أعقاب الطرح الناجح للعبة Gardenscapes، يسرنا أن نشهد هذه الاستجابة الهائلة من قبل محبي الألعاب الإلكترونية على منصة هواوي، ونتطلع إلى تلقي ملاحظاتهم حول تجربتهم."وتجدر الإشارة إلى أن لعبة Gardenscapes، التي تم إصدارها مؤخراً، تُعدّ الأولى ضمن سلسلة ألعاب Playrix Scape التي يتم إدراجها على متجر AppGallery، وحققت نجاحاً منقطع النظير، حيث بلغ عدد مرات تنزيلها على مستوى العالم أكثر من 213 مليون مرة، كما حظيت بإعجاب وإشادة اللاعبين نظراً لما تتمتع به من أسلوب لعب تفاعلي لحل الألغاز. وفي أعقاب ما حققته اللعبة من شعبية كبيرة على المنصة وفي ضوء ردود الأفعال الإيجابية نحوها، من المتوقع أن تواصل لعبة Homescapes كسب مزيد من الزخم.هواوي تقدم الدعم التكنولوجي للشركاءباعتبارها إحدى أسرع أسواق التطبيقات العالمية نمواً، فقد كان للشراكة التي أبرمتها هواوي مع Playrix دوراً كبيراً في تقديم الدعم التشغيلي القوي اللازم لكل عملية طرح جديدة، وهو ما أتاح لنا طرح كلا لعبتي Gardenscapes وHomescapes في غضون بضعة أشهر فقط. وتشكّل لعبة Homescapes مثالاً جيّداً آخر، يُظهر كيف أنه من الممكن لأي لعبة الاستفادة من خدمات هواوي الأساسية للأجهزة المتنقلة (HMS Core)، حيث تندمج مع أدوات الشراء من داخل التطبيق (IAP) لضمان توفير تجربة سلسة واستثنائية لكل من المستخدمين والمطورين.وأضاف مكسيم كيريلينكو، مدير تطوير الأعمال في Playrix، بالقول، "في الحقيقة، كان الدعم والتوجيه الذي تلقاه فريقنا من هواوي طيلة مرحلة الطرح على متجر AppGallery رائعاً ومفيداً للغاية، ومن دواعي سرورنا أن نتمكن من إصدار لعبة الألغاز "ماتش 3" الجديدة ذات الانتشار الواسع كنتيجة لذلك الدعم".