تكنولوجيا وعلوم

تعرّف إلى سيارة تويوتا العصرية الجديدة (فيديو)

Lebanon 24
24-03-2021 | 06:00
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أزاحت شركة تويوتا الستار عن تصميم مركبتها الأحدث التي طورتها لتكون سيارة عصرية وعملية بجميع المقاييس.

وبالنظر للصور والفيديوهات التي نشرتها تويوتا لـ Aygo X prologue المنتظرة نلاحظ أن المركبة صممت لتكون سيارة شبابية أنيقة بحجم صغير نسبيًّا مشابه لأحجام سيارات Citroen C1 و Peugeot 108 لكنها بنفس الوقت ستتمتع بقدرات مركبات الكروس أوفر بفضل هيكلها المرفوع عن الأرض وعجلاتها الكبيرة نسبيا.
 
 
 
وتتجلى معالم الأناقة والعصرية في هذه السيارة من خلال التصميم الغريب الذي لم تحصل عليه أي مركبة من إنتاج تويوتا من قبل، فالهيكل جاء مدروسا وفق أحدث معايير الأيروديناميك لتوفير انسيابية كبيرة، والمصابيح امتدت بشكل مميز جدا على عرض الواجهة الأمامية، وتداخل اللون الأسود مع الألوان الأساسية للهيكل بصورة فريدة، وحتى تصميم شبك المبرد والفتحات الهوائية منحت المركبة طابع القوة رغم صغر حجمها.
 
وستزود نسخ Aygo X prologue بالعديد من التقنيات المتطورة مثل الكاميرات التي ستثبت على المرايا الجانبية وحساسات المسافات الأمامية والخلفية ومستشعرات الضوء والمطر، وأنظمة مولتيميديا تتعامل مع مختلف أنواع الأجهزة الذكية، إضافة لأنظمة إلكترونية لتسهيل القيادة على مختلف أنواع الطرق.
 
 
ومن المفترض أن تطرح تويوتا عدة نماذج من هذه المركبات، منها نسخ كهربائية ونسخ مجهزة بمحركات بنزين اقتصادية، ستبدأ أسعارها من 11 ألف يورو تقريبا.
المصدر: روسيا اليوم
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