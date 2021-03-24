تكنولوجيا وعلوم

"Honor" تكشف عن جهازَيْن جديدين.. تعرّفوا إلى خصائصهما

Lebanon 24
24-03-2021 | 15:00
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كشفت شركة "Honor" رسمياً عن هاتف "Honor V40 Lite" برقاقة معالج "Dimenisty 800U" وجهاز "Honor Tab 7" اللوحي الذي يأتي برقاقة "Helio P22T".

ويأتي هاتف "Honor V40 Lite" بنفس تصميم "nova 8 5G" لكن مع رقاقة "Dimenisty 800U"، كما يضم الهاتف شاشة "OLED" بحجم 6.57 إنش، وجودة عرض "FHD بلس"، ومعدل تحديث 90Hz، أيضاً يأتي الهاتف بثقب للكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، بحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gsmarena".

ويتميز بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميغابيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميغا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما تتضمن إعدادات الكاميرة اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميغابيكسل لعمق التصوير وmacro.

كما يضم الهاتف رقاقة معالج "Dimenisty 800U" مع ذاكرة عشوائية 8 غيغابايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 غيغا بايت، وينطلق الهاتف بواجهة Magic UI 4.0، ونظام تشغيل "Android 10"، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 3800 mAh، أيضاً يأتي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

ويأتي الهاتف بألوان الأخضر، والأسود، وأيضاً اللون المتدرج، على أن يتوفر الهاتف في 26 آذار بسعر 460 دولار.

جهاز Honor Tab 7

أما جهاز "Honor Tab 7" اللوحي فيتميز بشاشة "IPS LCD" بحجم 10.1 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يضم الجهاز اللوحي اثنان من المكبرات الصوتية، وكاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.

كما يضم الجهاز اللوحي رقاقة معالج "Helio P22T"، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، ويدعم الجهاز اللوحي بطاقة "microSD" للتخزين الخارجي.
بينما يتضمن الجهة الخلفية للجهاز اللوحي بدقة 2 ميغا بيكسل، كما ينطلق الجهاز اللوحي بواجهة Magic UI 4.0 ونظام تشغيل "Android 10"، وبطارية بقدرة 5100 mAh، أيضاً يأتي الجهاز بنموذج "Wi-Fi" وأخر "LTE" على أن يبدأ من سعر 215 دولار.
 
 
 
 
المصدر: التقنية بلا حدود
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