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تكنولوجيا وعلوم
"تويتر" يتيح التراجع عن المنشورات.. ولكن!
Lebanon 24
24-03-2021
|
18:00
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تتجه منصة "تويتر" إلى إضافة ميزة التراجع عن نشر التغريدات عبر خاصية "Undo Tweet"، والتي ستتطلب من المستخدم الراغب بالاستفادة منها دفع مقابل مادي.
وتسمح ميزة التراجع عن التغريدة بسحب أو تصحيح التغريدة في غضون ثوان قليلة، وذلك قبل نشرها رسميا عبر المنصة. كما تعمل المنصة على خيار يسمح للمستخدمين باستعادة التغريدات التي تم حذفها.
وجاء الإعلان عن الخاصية الجديدة، والتي تتم تجريتها حاليا، ويتوقع إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة، ضمن جهود "تويتر" للبحث عن مصادر تمويل جديدة، وهو الذي يعتمد بشكل أساسي على الإعلانات في تحقيق الأرباح، في إطار خطتها لزيادة مداخيلها إلى 7.5 مليار دولار مع حلول عام 2023.
ويرتاد شبكة التغريدات يوميا ما معدله نحو 192 مليون مستخدم، وتسعى "تويتر" إلى زيادتهم إلى 315 مليونا بحلول عام 2023.
مميزات لصناع المحتوى
وبعيدا عن زر التراجع السهل الاستخدام، تتضمن بعض الخيارات المحتملة الأخرى شارات أو ألوانا مخصصة لتجميل الحساب، أو أدوات تفيد صناع المحتوى، مثل "سوبر فولوز" التي تتيح لمستخدمي تويتر جعل المتابعين يدفعون مقابل الوصول إلى المحتوى الحصري.
المصدر: "سكاي نيوز
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