تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تطرح جيلها الأحدث من الشاشات المتطورة (فيديو)

Lebanon 24
24-03-2021 | 23:00
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أعلنت شركة سامسونغ عن مجموعة جديدة من الشاشات الإلكترونية المتطورة التي حصلت على مواصفات متنوعة تلبي احتياجات مختلف المستخدمين.

ومن أبرز الشاشات التي استعرضتها الشركة جاء نموذج S80UA بمقاس 27 بوصة الذي يتمتع بمحور قابل للإمالة بزوايا مختلفة لتدوير وضعيات رؤية متعددة للمستخدمين، فضلا عن احتوائه على منافذ USB و USB لوصله مع مختلف أنواع الأجهزة الذكية، ومنفذ DisplayPort 1.2، ومنفذ HDMI 2.0.
 
 
 
وتتميز جميع شاشات سامسونغ الجديدة بدعمها لتقنيات تحمي أعين المستخدمين من إشعاعات اللون الأزرق الضارة، وتقنيات Adaptive Picture Eye Care التي تضبط معدلات السطوع تبعا لإضاءة المكان المحيط بالشاشة، وزاوية عرض تعادل 178  درجة، فضلا عن تقنيات Eco Saving Plus التي توفر استهلاك الطاقة.
المصدر: روسيا اليوم
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