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تكنولوجيا وعلوم
لهذا السبب تعطل العديد من التطبيقات على هواتف أندرويد
Lebanon 24
25-03-2021
|
15:00
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أبلغ مستخدمو هواتف أندرويد في جميع أنحاء العالم عن توقف العديد من التطبيقات عن العمل.
واشتكى العديد من مستخدمي هواتف أندرويد من حدوث أعطال متكررة في التطبيقات المفضلة لديهم، مثل جيميل وياهو ميل ومتصفح غوغل، مع تأثير المشكلة بشكل خاص على مالكي هواتف غالاكسي من سامسونغ.
وتم إرجاع المشكلة إلى نظام WebView من أندرويد، والذي تستخدمه التطبيقات لعرض محتوى الويب مثل متصفحات الويب داخل التطبيق، ويأتي مثبتًا مسبقًا على جميع هواتف.
وقالت غوغل في بيان لها "لقد حللنا مشكلة WebView التي تسببت في تعطل بعض التطبيقات على أندرويد لبعض المستخدمين، ومن المفترض أن يؤدي تحديث WebView لنظام أندرويد إلى حل المشكلة. ويمكنك القيام بذلك من خلال البحث عنه في متجر غوغل بلاي واختيار تحديث، وإذا كان الخيار غير متاح لسبب ما، يمكن للمستخدمين تنفيذ نفس الإجراء ضمن إعدادات الجهاز".
ويمكن لأجهزة غالاكسي من سامسونغ الانتقال إلى الإعدادات> التطبيقات ثم WebView لنظام أندرويد، ثم النقر فوق القائمة ثلاثية النقاط بالقرب من أعلى الصفحة وتحديد التحديث، ثم التأكيد، قبل إعادة تشغيل جهازك، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.
المصدر: وكالات
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