تسريب يكشف عن تصميم آيفون 13 الذي طال انتظاره.. شاهدوا الصورة

حصل موقع “ماك رومرز” الإلكتروني على مجموعة من الصور التي تظهر ثلاث تصميمات مختلفة لجهاز آيفون 13 بأحجام 5.4 بوصة و 6.1 و 6.7 بوصة، على غرار النماذج التي أدرجتها آبل في إصدار آيفون 12بالإضافة إلى الشق العلوي الصغير، يبدو أن سماعة أذن آيفون 14 قد تم نقلها إلى الحافة العلوية. يعد هذا تغييراً كبيراً عن نماذج آبل السابقة.وبحسب التسريبات، فإن تصميم آيفون 13 سيتميز بعدد كبير من الخيارات الجديدة، مع شريحة أحدث من A15 Bionic، وكاميرات محسنة وشاشة 120 هرتز على طرازات برو.