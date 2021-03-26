12
o
بيروت
12
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
تسريب يكشف عن تصميم آيفون 13 الذي طال انتظاره.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
26-03-2021
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حصل موقع “ماك رومرز” الإلكتروني على مجموعة من الصور التي تظهر ثلاث تصميمات مختلفة لجهاز آيفون 13 بأحجام 5.4 بوصة و 6.1 و 6.7 بوصة، على غرار النماذج التي أدرجتها آبل في إصدار آيفون 12بالإضافة إلى الشق العلوي الصغير، يبدو أن سماعة أذن آيفون 14 قد تم نقلها إلى الحافة العلوية. يعد هذا تغييراً كبيراً عن نماذج آبل السابقة.
وبحسب التسريبات، فإن تصميم آيفون 13 سيتميز بعدد كبير من الخيارات الجديدة، مع شريحة أحدث من A15 Bionic، وكاميرات محسنة وشاشة 120 هرتز على طرازات برو.
ووفقاً لموقع “تومز غايد” الإلكتروني، فإن كل هذه المعلومات لا تتعدى كونها تكهنات، إذ لم تؤكد شركة آبل أي معلومات بعد عن آيفون 13.
المصدر:
وكالات
الأكثر قراءة
خبير اقتصادي يكشف: أمران سيخفضان سعر صرف الدولار إلى أقل من 7 آلاف
Lebanon 24
خبير اقتصادي يكشف: أمران سيخفضان سعر صرف الدولار إلى أقل من 7 آلاف
10:00 | 2021-03-25
25/03/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة سورية تتعرض لأزمة قلبية في بيروت.. وهذه حالتها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة سورية تتعرض لأزمة قلبية في بيروت.. وهذه حالتها (فيديو)
10:30 | 2021-03-25
25/03/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
23:00 | 2021-03-25
25/03/2021 11:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار ضخم في أحد البيوت في بعلبك (فيديو)
Lebanon 24
انفجار ضخم في أحد البيوت في بعلبك (فيديو)
20:11 | 2021-03-25
25/03/2021 08:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط رجلين قاما بتهريب أكثر من 382 ألف دولار بطريقة عجيبة (فيديو)
Lebanon 24
ضبط رجلين قاما بتهريب أكثر من 382 ألف دولار بطريقة عجيبة (فيديو)
16:35 | 2021-03-25
25/03/2021 04:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:00 | 2021-03-26
Xiaomi تكشف رسميًّا عن أقوى هواتفها لعشاق الألعاب (فيديو)
23:00 | 2021-03-25
أحدث صيحة في عصر جائحة كورونا... كمامات للأنف أثناء تناول الطعام!
21:00 | 2021-03-25
العلماء يكشفون لأول مرة عن مجالات مغناطيسية حول "الثقب الأسود M87*" (فيديو)
18:00 | 2021-03-25
كيف "تتبع" الهواتف الذكية أصحابها؟
15:00 | 2021-03-25
لهذا السبب تعطل العديد من التطبيقات على هواتف أندرويد
13:44 | 2021-03-25
عطل فني يضرب "فيسبوك" وتوقف بعض الحسابات
فيديو
مايا دياب تتصدر التراند في "الكعب العالي" ونصف مليون مشاهدة بالساعات الأولى (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب تتصدر التراند في "الكعب العالي" ونصف مليون مشاهدة بالساعات الأولى (فيديو)
06:00 | 2021-03-26
26/03/2021 09:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
العلماء يكشفون لأول مرة عن مجالات مغناطيسية حول "الثقب الأسود M87*" (فيديو)
Lebanon 24
العلماء يكشفون لأول مرة عن مجالات مغناطيسية حول "الثقب الأسود M87*" (فيديو)
21:00 | 2021-03-25
26/03/2021 09:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط رجلين قاما بتهريب أكثر من 382 ألف دولار بطريقة عجيبة (فيديو)
Lebanon 24
ضبط رجلين قاما بتهريب أكثر من 382 ألف دولار بطريقة عجيبة (فيديو)
16:35 | 2021-03-25
26/03/2021 09:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact