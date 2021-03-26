تكنولوجيا وعلوم

تسريب يكشف عن تصميم آيفون 13 الذي طال انتظاره.. شاهدوا الصورة

Lebanon 24
26-03-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-806848-637523396087348025.jpg
Doc-P-806848-637523396087348025.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
حصل موقع “ماك رومرز” الإلكتروني على مجموعة من الصور التي تظهر ثلاث تصميمات مختلفة لجهاز آيفون 13 بأحجام 5.4 بوصة و 6.1 و 6.7 بوصة، على غرار النماذج التي أدرجتها آبل في إصدار آيفون 12بالإضافة إلى الشق العلوي الصغير، يبدو أن سماعة أذن آيفون 14 قد تم نقلها إلى الحافة العلوية. يعد هذا تغييراً كبيراً عن نماذج آبل السابقة.
وبحسب التسريبات، فإن تصميم آيفون 13 سيتميز بعدد كبير من الخيارات الجديدة، مع شريحة أحدث من A15 Bionic، وكاميرات محسنة وشاشة 120 هرتز على طرازات برو.
 
 
ووفقاً لموقع “تومز غايد” الإلكتروني، فإن كل هذه المعلومات لا تتعدى كونها تكهنات، إذ لم تؤكد شركة آبل أي معلومات بعد عن آيفون 13.  
المصدر: وكالات
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:00 | 2021-03-26
23:00 | 2021-03-25
21:00 | 2021-03-25
18:00 | 2021-03-25
15:00 | 2021-03-25
13:44 | 2021-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website