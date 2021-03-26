تكنولوجيا وعلوم

بعد تأجيل الإعلان.. تسريبات عن هاتف "هواوي" الجديد!

Lebanon 24
26-03-2021 | 18:00
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انتشر على وسائل التواصل صورٌ مسرّبة لهاتف "هواوي" الصيني الجديد "Huawei P50" والذي سيشهد تغييرات كبيرة مقارنة بالجيل الحالي، بحسب ما تم تسريبه.

ووفقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإنّ الإصدار الأقدم من "Huawei P50 Pro +" سيحصل على كاميرا ضخمة، والتي ستتضمن 5 أجهزة استشعار، أحدها سيكون مستشعر المنظار للتقريب.
 
وسيزود الهاتف بشاشة "الشلال" (شاشة منحنية الجانب)، بينما سيحتوي هاتف "Huawei P50" الأصغر حجماً على مصفوفة "AMOLED" مسطحة.

وسيعمل الجهاز ببرنامج "Kirin 9000L"، الذي لم يتم الإعلان عنه بعد، وسيزود "Huawei P50 Pro" و"P50 Pro +" الأقدم معالجات "Kirin 9000E" و"Kirin 9000"، على التوالي، كما وستدعم جميع الهواتف شبكة الجيل الخامس،
 
وبحسب الخبراء فإن الشركة قد تعلن عن هواتفها الجديدة في نيسان وأيار، بعدما تم تأجيل الإعلان في آذار.
 
المصدر: سبوتنيك
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