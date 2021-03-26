تكنولوجيا وعلوم

"كوالكوم" تطوّر منصات ألعاب تنافس "Nintendo Switch" (فيديو)

Lebanon 24
26-03-2021 | 21:00
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كشفت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة "كوالكوم" تعمل على تطوير منصات ألعاب محمولة صغيرة ستنافس منصات "Nintendo Switch" الشهيرة.

وبحسب ما نقل موقع "ixbit" عن موقع "androidpolice"، فإنّ المنصة الجديدة ستحتوي على معالجات عالية الأداء من تطوير "كوالكوم" نفسها، وستكون قادرة على الأغلب على الاتصال مع شبكات 5G لتؤمن لمحبي ألعاب الفيديو سرعات كبيرة في تحميل البيانات.
 
ورغم أن الصورة غير واضحة تماماً حول تصميم هذه المنصة لكن التسريبات تشير إلى أنها ستأتي بنموذجين على الأقل، نموذج سيكون على هيئة حاسب لوحي صغير مجهز بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، ونموذج فيه شاشة بمقاس 6.6 بوصة، وحواف الجهازين ستحوي خطوطا ومفاصل خاصة لتثبيت قبضات مجهزة بأزرار متنوعة للتحكم بالألعاب تشبه تلك الموجودة في منصات "Nintendo" الحالية.
 
ومن المفترض أن تكون هذه الأجهزة قادرة على الاتصال لاسلكيا مع الشاشات وأجهزة التلفاز الذكية لعرض الألعاب عليها بصور كبيرة، فضلا عن أنها ستعمل بنظام "أندرويد-12" على الأغلب، وستضم بطاريات بسعة 6000 ميلي أمبير.

ويتوقع أن تطرح هذه المنصات في الأسواق العام القادم بأسعار قد تبدأ من 300 دولار تقريباً.
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم

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