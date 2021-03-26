تكنولوجيا وعلوم

كيف تستخدمون اختبار سرعة الإنترنت من "غوغل"؟

Lebanon 24
26-03-2021 | 23:00
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أعلنت "غوغل" أداة بسيطة وسريعة، يمكن من خلالها اختبار سرعة الإنترنت، عن طريق قياس كمية البيانات المستخدمة.

ويمكن من خلال الأداة الجديدة، الوصول إليها بسهولة عن طريق بدء بحث غوغل، تسمى باختبار غوغل لسرعة الإنترنت التي تظهر السرعة بالميغابت في الثانية، ويحدد الاختبار سرعة الإنترنت لديك عن طريق قياس كمية البيانات التي يمكن أن تتحرك عبر اتصالك، بحسب ما نشره موقع "بيزنيس إنسايدر".

وتساعد هذه الأداة في تغيير مزود الإنترنت الخاص بك، وزيادة سرعته، وأيضا معرفة أين تقف سرعة الإنترنت لديك حاليًا، ويمكن إجراء اختبار سرعة الإنترنت من غوغل، عبر الخطوات التالية:

- انتقل إلى "غوغل"، وادخل "اختبار سرعة الإنترنت" في شريط البحث.

- اضغط على الزر الأزرق "تشغيل اختبار السرعة"، في الجزء العلوي من الصفحة الأولى من نتائج البحث، في المربع المسمى "اختبار سرعة الإنترنت".

- ستجد في نافذة منبثقة عداد السرعة، والذي يقيس الاختبار أولاً سرعة التنزيل لديك بدلاً من سرعة التحميل، وسيستغرق حوالي 30 ثانية حتى يكتمل.

- أخيرا يتم عرض اختبار سرعة الإنترنت من غوغل نتائجك مع تقييم سرعة الاتصال لديك، ويتم إعطاء نتائجك، وكلما زاد عدد الميغابت في الثانية، كان ذلك أفضل.
المصدر: سبوتنيك
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