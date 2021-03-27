جديد "فيفو".. هاتف مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل

طرحت شركة “فيفو” هاتفها الجديد “vivo X60 Pro plus”، والذي يتوفر بسعر يبدأ من 640 يورو، وفق ما ذكر موقع “gsmarena” التقني.



مواصفات هاتف “vivo X60 Pro plus” من “فيفو“

- يتوفر مع شاشة بدقة 6.56 انشاً وبدقة 1080×2376 بيكسل.

- يأتي الجهاز مع بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير.

- يقدم هاتف “فيفو” كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

- يعمل الجهاز مع معالج “Qualcomm SM8350 Snapdragon 888”.

- يتضمن هاتف “فيفُو” كاميرا خلفية رباعية مكونة من عدسة أساسية بدقة 50 ميغابيكسل بمستشعر Samsung GN1، وعدسة فائق الاتساع بدقة 48 ميغابيكسل مع تثبيت Vivo، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 32 ميغابيكسل بقدرة 2x، وعدسة تليفوتوغرافي من نوع Periscope بدقة 5 ميغابيكسل بقدرة 5x.

- تقدم “فيفو” الجهاز بنسختين: الأولى تضمّ ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت. أما النسخة الثانية فهي تأتي بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.

- يأتي بسعر 640 يورو.