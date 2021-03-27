تكنولوجيا وعلوم

بالخطأ.. "فيسبوك" يكشف تطبيقه الجديد

Lebanon 24
27-03-2021 | 15:00
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تستعد شركة "فيسبوك" لإطلاق خدمة خاصة بالأشخاص الذين يغادرون السجون ويستعدون للاندماج مرة أخرى في مجتمعهم.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن فيسبوك ستطلق تطبيقا جديدا يسمى "Re-Entry"، مبرزا أنه سيتأسس على شعار "الاستعداد للحياة بعد السجن، بدعم المجتمع".
وقد جرى كشف هذه الخدمة بـ"الخطأ"، بعدما ظهرت "قصة" (story) في حسابات بعض المستخدمين في "إنستغرام"، تدعوهم إلى استخدامها وتقييمها.

وقالت متحدثة باسم فيسبوك في بيان: "كنا نستكشف طرقا مختلفة لمساعدة أولئك الذين يعيشون في المجتمعات المهمشة".
وأضافت: "كنا نرغب في اختبار الخدمة داخليا، لكنه جرى نشر القصة للعموم.. وقد قمنا بحذفها فور علمنا بما حصل".
وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، الصيف الماضي، إن "الشركة تعمل على بناء منتجات لتعزيز العدالة العرقية". وقد يكون تطبيق "Re-Entry" الجديد جزءا من هذا المشروع.
المصدر: "سكاي نيوز
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