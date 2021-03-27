ناسا تنشر صورة تبهر الأبصار من الكوكب الأحمر.. شاهدوها

كشفت وكالة "ناسا" الأميركية لأبحاث الفضاء عن صورة جديدة تم التقاطها على سطح كوكب المريخ، تظهر كثبانا رملية في مشهد يبهر الأبصار.

Stay frosty. ❄️



LOOK: NASA shares a photo taken by the Mars Reconnaissance Orbiter, showing the planet's frosty sand dunes. The stripes and other features are the result of sublimated ice that comes with the "seasonal thaw."



Photo from NASA's Instagram pic.twitter.com/in7pZcHvJk — Rappler (@rapplerdotcom) March 27, 2021



ووفقا للوكالة، فإن الصورة تظهر كثبانا رملية في حفرة يبلغ قطرها 5 كيلومترات، تقع ضمن خطوط العرض العليا للمريخ.



وفي 19 شباط، نشرت ناسا أول صورة ملونة التقطتها المركبة "بيرسيفيرنس" بعد وصولها كوكب المريخ.



وأرفقت ناسا الصورة بتعليق يقول "أفق مفتوح، مع الكثير لاستكشافه. لا نقوى على الانتظار لنبدأ الرحلة".



وكانت ناسا قد نشرت في وقت سابق أول صوت التقطته مركبتها للرياح على سطح المريخ.



وقالت ناسا في تغريدة على صوت الرياح إن الصوت "كان مكتوما بعض الشيء" لأن الجزء الذي يحمل المايكروفون كان منخفضا لحظة التسجيل. ووفقا للوكالة، فإن الصورة تظهر كثبانا رملية في حفرة يبلغ قطرها 5 كيلومترات، تقع ضمن خطوط العرض العليا للمريخ.وفي 19 شباط، نشرت ناسا أول صورة ملونة التقطتها المركبة "بيرسيفيرنس" بعد وصولها كوكب المريخ.وأرفقت ناسا الصورة بتعليق يقول "أفق مفتوح، مع الكثير لاستكشافه. لا نقوى على الانتظار لنبدأ الرحلة".وكانت ناسا قد نشرت في وقت سابق أول صوت التقطته مركبتها للرياح على سطح المريخ.وقالت ناسا في تغريدة على صوت الرياح إن الصوت "كان مكتوما بعض الشيء" لأن الجزء الذي يحمل المايكروفون كان منخفضا لحظة التسجيل.

وقطعت المركبة "بيرسيفيرانس"، التي أرسلتها ناسا مؤخرا لاستكشاف المريخ، المسافة ما بين الأرض والكوكب الأحمر في رحلة استغرقت سبعة أشهر، برفقة المروحية الصغيرة "إنجينيويتي"، التي ستسهل مهام استكشاف الكوكب.



وحطت برسفيرنس في فوهة "جيزيرو" التي تعتبر أخطر موقع هبوط على الإطلاق بسبب تضاريسه.



وستكتشف المركبة فوهة جيزيرو، وهي موقع يعتقد أنه يعود لبحيرة سابقة كانت موجودة قبل 3.9 مليارات عام.



ومن المخطط أن تحلق المروحية المرافقة للمركبة في سماء المريخ قريبا، في عملية ستستغرق 10 أيام.



وستعمل المهمة على البحث عن حياة على سطح المريخ، وستدرس مناخه، وستجمع عينات سيتم إرسالها إلى الأرض بحلول عام 2030.