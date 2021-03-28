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تكنولوجيا وعلوم
"آبل" تخطّط لدعم هاتف "iPhone 13 Pro" بنتوء مميز
Lebanon 24
28-03-2021
|
09:00
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كشفت تقارير صحافية أنّ شركة "آبل" الأميركية تستعدّ لإطلاق الإصدارات الجديدة من هواتف "آيفون"، وكشفت أحدث التقارير عن خطط الشركة لإطلاق هواتف "iPhone 13 Pro" بنتوء مميز بحجم أصغر، كما تعود بخاصية "TouchID" في هذا الإصدار.
وبحسب ما نقل موقع "التقنية بلا حدود" عن موقع "gsmarena"، فإنّ شركة "آبل" تعمل على تطوير تصميم الكاميرا في الإصدارات القادمة من هواتف "iPhone 13 Pro"، حيث تستعدّ "آبل" لدعم إصدارات "Pro" من سلسلة "iPhone 13" بنتوء مميز بحجم أصغر، كما تأتي الكاميرا بتصميم أقل إتساع.
كما أشارت تقارير إلى أنّ الكاميرا الخلفية تأتي بإعدادات متعددة في الكاميرا الخلفية، على أن يأتي كل مستشعر بشكل بارز مستقل من وحدة الكاميرا.
ومن المقرر أن تنطلق هواتف "iPhone 13 Pro" بتحسينات في تقنية التثبيت البصري في الكاميرة، كما تقدم ابل الكثير من التحسينات في نمط "Portrait" عبر إستخدام بيانات مستشعر "LiDAR"، كما تنطلق الإصدارات الجديدة بنمط "Portrait" في تسجيل الفيديو.
وأشار تقرير إلى أن "آبل" تقدم اللون الرمادي بشكل جديد في الإصدارات القادمة، حيث يميل الإصدار الجديد إلى اللون الأسود، كما تخطط "آبل" لإختبار اللون البرتقالي.
المصدر: التقنية بلا حدود
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