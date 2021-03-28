4 ميزات رائعة في هواتف "سامسونغ غالاكسي" ربما لا تعرفها

تعتبر واجهة المستخدم (One UI) من شركة سامسونغ واحدة من أبرز الواجهات القابلة للتخصيص في الهواتف الذكية، حيث تتيح لك تخصيص هاتف سامسونغ غالاكسي كما ترغب، وذلك من خلال العديد من الخيارات والميزات التي يمكنك استخدامها، ولكن في الوقت نفسه مع وجود هذا الكم من الميزات فهذا يعني أنه من الصعب عليك معرفتها كلها، لهذا السبب سنقدم لك بعض الميزات المفيدة التي ربما لا تعرفها من قبل.
1- التخصيص اللانهائي للشاشة الرئيسية:
بطبيعة الحال، يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية لهاتف سامسونغ غالاكسي بعدة طرق، ولكن قد لا تكون على دراية بالمدى الذي يمكنك الوصول إليه عند استخدام واجهة المستخدم One UI حيث تتجاوز الميزات التي تقدمها هذه الواجهة مجرد تغيير خلفيات الشاشة فقط.
على سبيل المثال: يمكنك الوصول إلى العديد من أدوات التخصيص المحترفة من خلال الضغط مطولًا في أي مكان فارغ في الشاشة الرئيسية، حيث يمكنك الوصول إلى ميزات أخرى مثل: تخصيص الرموز والخطوط في هاتفك، وتغيير طريقة عرض التطبيقات وظهورها في الشاشة الرئيسية من خلال أيقونة الإعدادات التي ستظهر لك في يسار الشاشة.
2- أتمتة بعض المهام باستخدام Bixby:
ربما لا يمكنك مقارنة المساعد الصوتي الخاص بشركة سامسونغ (Bixby) بالمساعدات الصوتية الأخرى مثل: مساعد غوغل أو أليكسا من أمازون، لكن هذا لا يعني أنه سيء، بل في الواقع فإن ميزة (Bixby Routines) المدمجة هي عكس ذلك تمامًا، حيث يمكنك استخدامها لأداء بعض المهام بدون تدخل منك، بناءً على أشياء مثل: موقعك أو حالة هاتفك.
على سبيل المثال: عندما يتصل هاتفك بالبلوتوث في سيارتك، يمكن للمساعد الصوتي القيام بمجموعة متنوعة من المهام تلقائيًا، مثل: إظهار تطبيق الخرائط، أو فتح تطبيق الموسيقى، أو إبقاء هاتفك مفتوحًا من أجل سهولة الوصول، أو إيقاف الوظائف غير الضرورية في الهاتف لعدم استهلاك البطارية.
ولتفعيل الميزة، اتبع الخطوات التالية:
افتح تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتف سامسونج غالاكسي.
اضغط على خيار (الميزات المتقدمة) Advanced Features.
في الشاشة التي تظهر لك، قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (Bixby Routines) إلى وضع التشغيل.
في الشاشة التالية، يمكنك رؤية إجراءاتك، أو تخصيص روتين، أو تحديد إجراءات محددة سابقًا من علامة التبويب الموصي بها.