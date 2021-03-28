3 ميزات في نظام Chrome OS يفتقدها مستخدمو ويندوز 10

شهد نظام التشغيل (ويندوز 10) من مايكروسوفت الكثير من التغييرات المهمة منذ إطلاقه لأول مرة في عام 2015 مما جعله نظام تشغيل الحواسيب الأكثر استخدامًا في العالم، ولكن من ناحية أخرى تستمر أنظمة التشغيل الأخرى، مثل: (كروم أوإس) Chrome OS من غوغل بالتطور حيث أصبحت حواسيب كروم بوك التي تعمل بنظام التشغيل التابع لشركة غوغل تقدم المزيد من الإمكانيات خاصة في مجال التعليم.وهذا يأتي لأن غوغل أصبحت نشيطة جدًا في تقديم ميزات وإمكانيات جديدة إلى نظام التشغيل الخاص بها ليكون ثاني أكثر أنظمة التشغيل استخدامًا في عام 2020 متجاوزًا لأول مرة نظام التشغيل (ماك أوإس) macOS من آبل، وهنا سنستعرض ثلاثة ميزات موجودة في حواسيب كروم بوك وما زالت تفتقدها حواسيب ويندوز 10:1- وضع الحاسوب اللوحي:عملت غوغل على تحسين وضع الحاسوب اللوحي في حواسيب كروم بوك التي تعمل بنظام Chrome OS بشكل رائع، بعكس مايكروسوفت التي مع أنها لديها أجهزة رئيسية تعمل باللمس مثل: حاسوب Surface Pro اللوحي إلا أن نظام التشغيل ويندوز 10 لا يعمل بشكل جيد مع هذه الأجهزة.ومن ثم نجد أن تنفيذ المهام المتعددة في حواسيب كروم بوك اللوحية أسهل بكثير مما هو عليه في نظام التشغيل ويندوز 10، فعند تفعيل وضع الجهاز اللوحي في نظام Chrome OS يقوم الجهاز تلقائيًا بتغيير طريقة عرض التطبيقات، ويتيح لك ذلك التمرير سريعًا لرؤية تطبيقاتك وتوفير مساحة في الشاشة للتبديل بين التطبيقات المفتوحة بسهولة.بينما تسمح لك إيماءات التمرير الأخرى بالتمرير على الجانب الأيسر من الشاشة للعودة إلى التطبيقات، أو التمرير لأعلى من أسفل الشاشة للعودة إلى الشاشة الرئيسية، يمكنك أيضًا استخدام التطبيقات في وضع تقسيم الشاشة عن طريق سحب التطبيقات المفتوحة إلى جانب الشاشة.ولكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن نظام ويندوز 10، حيث لم يتغير وضع الحاسوب اللوحي كثيرًا، ومع أن مايكروسوفت قد أجرت تغييرات طفيفة للتخلص التدريجي من وضع الحاسوب اللوحي التقليدي بحيث لا ترى سوى سطح المكتب ومستكشف الملفات وشريط المهام، إلا أن التجربة الأساسية المصممة للأجهزة اللوحية لا تزال في حالة من الفوضى.بالإضافة إلى ذلك، يعد وضع الحاسوب اللوحي بنظام ويندوز 10 مزيجًا من طريقتين، فإما أن ترى شاشة بدء Live Tile أو قائمة ثابتة بالتطبيقات، وهو شيء محير للمستخدم العادي، حيث تكون التطبيقات ثابتة، ولا يمكن تغييرها أو سحبها كما هو الحال في نظام Chrome OS.2- خيارات دعم التطبيقات في نظام التشغيل Chrome OS:يدعم نظام Chrome OS ثلاثة أنواع من التطبيقات هي: لينكس وأندرويد وتطبيقات الويب التقدمية التقليدية التي يدعمها متصفح جوجل كروم، بينما لا يدعم نظام التشغيل ويندوز 10 سوى تطبيقات متجر مايكروسوفت أو تطبيقات Win32 لسطح المكتب أو تطبيقات الويب التقدمية عبر متصفح مايكروسوفت إيدج فقط.ومع تشجيع مايكروسوفت للمطورين بشدة لتقديم تطبيقات الويب التقدمية في نظام ويندوز 10 خاصة مع إصدار متصفح مايكروسوفت إيدج الجديد، ولكن بالنسبة للمستخدم لا تعمل هذه التطبيقات بشكل سلسل عند تشغيلها في الأجهزة اللوحية، مثل: حواسيب كروم بوك.ولكن في نظام Chrome OS، وجدت جوجل طريقة للقيام بالأشياء بشكل مختلف، حيث يمكن للمطورين إما ترميز تطبيقات أندرويد أو تطبيقات الويب التقدمية لنظام التشغيل والاستفادة من إيماءات اللمس والجهاز اللوحي ودعم الإشعارات والمزيد، بالإضافة إلى وجود الكثير من تطبيقات أندرويد للتثبيت في نظام التشغيل مما يمنح المستخدمين المزيد من الخيارات.3- الأداء واستخدام الذاكرة:لطالما عُرف نظام ويندوز 10 بأنه بطئ للغاية عند استخدامه في الحواسيب التي تعمل بمعالجات Intel Celeron أو Intel Core M3 بعكس حواسيب كروم بوك التي تعمل بنظام Chrome OS حيث يعمل بشكل أفضل وأسرع على مثل هذه الحواسيب وبالتحديد متصفح جوجل كروم، بالإضافة إلى ميزات الأمان التي تعتبر من أهم النقاط قوةً في حواسيب كروم بوك، حيث تركز جوجل دائمًا على مدى الأمان في نظام التشغيل الخاص بها مقارنة بالأنظمة الأخرى.