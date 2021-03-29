قريباً.. آبل تطلق آيباد برو جديد بنفس قوة أحدث جهاز ماكبوك

من المتوقع أن يتم إطلاق جهاز آيباد برو الجديد قريباً، وسيكون بنفس قوة أحدث جهاز ماكبوك مع شريحة M1.





وتقول المعلومات المسربة حول جهاز آيباد برو الجديد، إنه سيحتوي على معالج A14X، الذي تمثال قوته قوة شريحة M1 الأسرع في أحدث أجهزة ماكبوك إير، وماكبوك برو، وماكبوك ميني.

وبحسب الخبراء، سيمنح معالج A14X الأكثر قوة جهاز آيباد برو، القدرة على تشغيل المزيد من التطبيقات بجودة سطح المكتب، وستعمل الكثير من التطبيقات مثل فوتوشوب بشكل ممتاز على آيباد برو.

وتشير التقارير إلى أن شاشة جهاز آيباد برو الجديد ستأتي بحجمين، إضافة إلى احتوائه على منفذ Thunderbolt.

ويتوقع المراقبون أن تقوم شركة آبل بإطلاق الجهاز خلال فعاليتها في أبريل (نيسان)، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.