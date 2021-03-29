تكنولوجيا وعلوم

باختبار مدته 6 دقائق.. ميزة جديدة في ساعة آبل تغنيك عن زيارة الطبيب

Lebanon 24
29-03-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-807703-637526005704915167.jpg
Doc-P-807703-637526005704915167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضح باحثون في جامعة ستانفورد الأميركية، بكاليفورنيا، أن ساعة آبل الذكية "ووتش" تتمتع بميزة جديدة تُغني مرتديها الذهاب إلى الطبيب، تتمثل في قدرتها على قياس هشاشة مرضى القلب والأوعية الدموية بدقة.
ووجد الباحثون أنه يمكن تحديد "الهشاشة" باستخدام اختبار المشي لمدة ست دقائق (6MWT)، ويعتبر المقياس معياراً عاماً يستخدم لتقييم الحركة الوظيفية وقدرة المريض على ممارسة الرياضة.
وبحسب شركة آبل، فإن هذه الميزة تمنح بدرجة عالية من الثقة لمحة عن صحة وظائف القلب والجهاز التنفسي والدورة الدموية والعضلية.
وشملت الدراسة التي أجرتها الجامعة وبتمويل من شركة آبل، 110 مريضاً يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية باستخدام "آي فون 7" وساعة آبل "Series 3" وتطبيق "VascTrac"، أجرى المرضى خلالها اختبارات مشي منتظمة في المنزل لمدة ست دقائق، والتي تمت مقارنتها بعد ذلك بمعايير أداء العيادة.
ووجدت الدراسة أن ساعة آبل كانت قادرة على تقييم "الهشاشة" بدقة 90% وخصوصية بنسبة 85% عند الإشراف عليها في بيئة سريرية.
أما عند تقييمها في مكان غير خاضع للإشراف في المنزل، فقد تمكنت الساعة من تقييم "الهشاشة" بنسبة 83% وخصوصية بنسبة 60%، حسب موقع "ماك رومرز" المعني بأخبار آبل.
ووفقاً للموقع، فإن الدراسة قد تكون بمثابة محفز لمقدمي الرعاية الصحية على تقديم تقييم منزلي للقدرة الوظيفية لمرضى أمراض القلب والأوعية الدموية باستخدام ساعة آبل.
 
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
21:00 | 2021-03-29
18:00 | 2021-03-29
17:45 | 2021-03-29
12:00 | 2021-03-29
09:00 | 2021-03-29
06:00 | 2021-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website