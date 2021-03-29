باختبار مدته 6 دقائق.. ميزة جديدة في ساعة آبل تغنيك عن زيارة الطبيب

أوضح باحثون في جامعة ستانفورد الأميركية، بكاليفورنيا، أن ساعة آبل الذكية "ووتش" تتمتع بميزة جديدة تُغني مرتديها الذهاب إلى الطبيب، تتمثل في قدرتها على قياس هشاشة مرضى القلب والأوعية الدموية بدقة.ووجد الباحثون أنه يمكن تحديد "الهشاشة" باستخدام اختبار المشي لمدة ست دقائق (6MWT)، ويعتبر المقياس معياراً عاماً يستخدم لتقييم الحركة الوظيفية وقدرة المريض على ممارسة الرياضة.وبحسب شركة آبل، فإن هذه الميزة تمنح بدرجة عالية من الثقة لمحة عن صحة وظائف القلب والجهاز التنفسي والدورة الدموية والعضلية.وشملت الدراسة التي أجرتها الجامعة وبتمويل من شركة آبل، 110 مريضاً يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية باستخدام "آي فون 7" وساعة آبل "Series 3" وتطبيق "VascTrac"، أجرى المرضى خلالها اختبارات مشي منتظمة في المنزل لمدة ست دقائق، والتي تمت مقارنتها بعد ذلك بمعايير أداء العيادة.ووجدت الدراسة أن ساعة آبل كانت قادرة على تقييم "الهشاشة" بدقة 90% وخصوصية بنسبة 85% عند الإشراف عليها في بيئة سريرية.أما عند تقييمها في مكان غير خاضع للإشراف في المنزل، فقد تمكنت الساعة من تقييم "الهشاشة" بنسبة 83% وخصوصية بنسبة 60%، حسب موقع "ماك رومرز" المعني بأخبار آبل.ووفقاً للموقع، فإن الدراسة قد تكون بمثابة محفز لمقدمي الرعاية الصحية على تقديم تقييم منزلي للقدرة الوظيفية لمرضى أمراض القلب والأوعية الدموية باستخدام ساعة آبل.