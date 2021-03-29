تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تستعد لإطلاق أجهزة لوحية جديدة

Lebanon 24
29-03-2021 | 21:00
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تستعد شركة "سامسونغ" لإطلاق جهازين جديدين من أجهزة الكمبيوتر اللوحي المزودة بنظام "أندرويد".

وبحسب ما نقل موقع Gizmochina، فإن الجهازين هما A7 Lite و Tab S7 Lite.

وسيحصل الطراز الأصغر Galaxy Tab A7 Lite على شاشة LCD مقاس 8.4 بوصة. وسيزود الجهاز بمعالج Helio P22T و3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وسيحصل Tab A7 Lite على بطارية بقوة 5100 مللي أمبير وكاميرا رئيسية واحدة.

وسيزود جهاز Galaxy Tab S7 Lite بشاشة مقاس IPS 12.4 بوصة.

يُذكر أنه سيتم تقديم الجهاز في ثلاثة إصدارات، 5G و LTE و Wi-Fi فقط. سيكون معالج Snapdragon 750G مسؤولا عن الأداء.
المصدر: سبوتنيك
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