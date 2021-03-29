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تكنولوجيا وعلوم
مركبة الشحن "بروغريس" تسجل رقما قياسيا
Lebanon 24
29-03-2021
|
23:00
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سجلت مركبة الشحن الروسية "بروغريس إم إس-14" الملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية حاليا، رقما قياسيا لطول مدة بقاء مركبات من هذا النوع في الفضاء.
وتشير وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الرقم السابق سجلته المركبة "بروغريس إم-17" عامي 1993-1994، حيث بقيت في الفضاء 337 يوما بما فيها مدة تحليقها والتحامها بالمحطة الفضائية "مير".
ولكن في الساعة 4.45 من يوم أمس الأحد 28 آذار الجاري، تجاوزت المركبة "بروغريس إم إس -14" وهي لا تزال ملتحمة بوحدة "زفيزدا" الروسية بالمحطة الفضائية الدولية، هذه المدة.
ووفقا لبيانات موقع ناسا، من المقرر أن تنفصل "بوغريس إم إس-14" التي أطلقت إلى الفضاء في 25 نيسان 2020 ، عن المحطة الفضائية الدولية يوم 27 نيسان المقبل، أي أنها ستسجل رقما قياسيا للبقاء في الفضاء 367 يوما.
وتخطط مؤسسة "روس كوسموس" لإطلاق مركبة الشحن "بروغريس إم إس -17" في 30 يونيو المقبل، والمركبة "بروغريس إم إس-18" في 28 تشرين الاول، وفي 24 تشرين الثاني من المقرر إطلاق المركبة الخاصة "بروغريس إم-أو إم" مع وحدة "المرسى".
المصدر:
روسيا اليوم
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