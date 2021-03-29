عملاقة الألعاب GameAnalytics تنضم لمنظومة هواوي كشريك في أحدث منصاتها



وفي هذا الصدّد قالت إيوانا هرينينسيوك الرئيس التنفيذي في GameAnalytics:" يُمثل الانتشار الواسع لمنصة هواوي، جنباً إلى جنب مع أدوات التحليل المتاحة، وعمليات تشغيل الألعاب وأدوات الإبلاغ عن عائدات الإعلانات، مزيجاً رائعاً من شأنه أن يُبسّط إلى حد كبير العمل الذي يتعين على مطوري البرامج القيام به للنجاح عند استخدامها لهذه الوسيلة الجديدة والشيّقة". انضمت شركة GameAnalytics، الرائدة في جمع بيانات أداء ألعاب الهواتف المتحركة وتخزينها وتحليلها، إلى منظومة هواوي الشاملة كشريك في أحدث منصاتها. وبذلك تصبح مجموعة تطوير البرامج متاحة الآن لمطوري ألعاب الهواتف المتحركة من هواوي مما سيتيح دمج سهل.وفي هذا الصدّد قالت إيوانا هرينينسيوك الرئيس التنفيذي في GameAnalytics:" يُمثل الانتشار الواسع لمنصة هواوي، جنباً إلى جنب مع أدوات التحليل المتاحة، وعمليات تشغيل الألعاب وأدوات الإبلاغ عن عائدات الإعلانات، مزيجاً رائعاً من شأنه أن يُبسّط إلى حد كبير العمل الذي يتعين على مطوري البرامج القيام به للنجاح عند استخدامها لهذه الوسيلة الجديدة والشيّقة".

تقديم حلول GameAnalytics لمطوري ألعاب الهواتف المتحركة من هواوي

بصفتها شركة رائدة في مجال تحليل ألعاب الهواتف المتحركة، تعمل GameAnalytics على تمكين المطورين ومساعدتهم على تقديم تجارب أكثر جاذبية للمستخدمين، وذلك من خلال الفهم العميق للمقاييس الأساسية للألعاب الخاصة بهم. وتوفر GameAnalytics معلومات مهمة لمساعدة المطورين على الاستفادة من إمكانات ألعابهم الخاصة بالهواتف المتحركة من خلال جمع بيانات أداء الألعاب وتحليلها وتقديمها. ويتضمن ذلك كل شيء بدءاً من المقاييس الأساسية (مثل المستخدمين النشطين ومعدل الاحتفاظ بهم ووقت اللعب)، إلى التحليلات الأكثر تقدماً المتعلقة بإيرادات الإعلانات والعملة الافتراضية ومستوى التقدم.

وستعود هذه الشراكة بالنفع على كلا الطرفين؛ حيث تتيح لهواوي مواصلة تنمية منظومتها بانضمام المزيد من الشركاء لمنصتها وزيادة دعم نجاح مطوري الألعاب. وفي ذات الوقت ستُمكن شركة GameAnalytics من الاستفادة من القدرات التقنية لهواوي، وتعزيز مجموعة تطوير البرامج الخاصة بأندرويد لدعم المجموعة الخاصة بإعلانات هواوي (OAID) عبر جميع الأجهزة المحمولة. يتيح ذلك لمطوري ألعاب منظومة خدمات هواوي للموبايل المتكاملة (HMS)اssلاندماج مع المنصة الأساسية، لإجراء تحليلات أعمق ومواصلة تطوير ألعابهم.

حالياً يستخدم أنظمة GameAnalytics حوالي 100,000 مطور وأكثر من 63000 استوديو حول العالم، وتدعم حوالي 100,000 لعبة نشطة، مما يوفر البيانات اللازمة لمساعدة مطوري الأجهزة المحمولة على تحقيق أهدافهم للنمو. كما يمكن دمج أنظمة GameAnalytics بسهولة في أقل من 15 دقيقة، ولاتزال أداة التحليلات الأساسية الخاصة بها مجانية وستظل كذلك. بصفتها شركة رائدة في مجال تحليل ألعاب الهواتف المتحركة، تعمل GameAnalytics على تمكين المطورين ومساعدتهم على تقديم تجارب أكثر جاذبية للمستخدمين، وذلك من خلال الفهم العميق للمقاييس الأساسية للألعاب الخاصة بهم. وتوفر GameAnalytics معلومات مهمة لمساعدة المطورين على الاستفادة من إمكانات ألعابهم الخاصة بالهواتف المتحركة من خلال جمع بيانات أداء الألعاب وتحليلها وتقديمها. ويتضمن ذلك كل شيء بدءاً من المقاييس الأساسية (مثل المستخدمين النشطين ومعدل الاحتفاظ بهم ووقت اللعب)، إلى التحليلات الأكثر تقدماً المتعلقة بإيرادات الإعلانات والعملة الافتراضية ومستوى التقدم.وستعود هذه الشراكة بالنفع على كلا الطرفين؛ حيث تتيح لهواوي مواصلة تنمية منظومتها بانضمام المزيد من الشركاء لمنصتها وزيادة دعم نجاح مطوري الألعاب. وفي ذات الوقت ستُمكن شركة GameAnalytics من الاستفادة من القدرات التقنية لهواوي، وتعزيز مجموعة تطوير البرامج الخاصة بأندرويد لدعم المجموعة الخاصة بإعلانات هواوي (OAID) عبر جميع الأجهزة المحمولة. يتيح ذلك لمطوري ألعاب منظومة خدمات هواوي للموبايل المتكاملة (HMS)اssلاندماج مع المنصة الأساسية، لإجراء تحليلات أعمق ومواصلة تطوير ألعابهم.حالياً يستخدم أنظمة GameAnalytics حوالي 100,000 مطور وأكثر من 63000 استوديو حول العالم، وتدعم حوالي 100,000 لعبة نشطة، مما يوفر البيانات اللازمة لمساعدة مطوري الأجهزة المحمولة على تحقيق أهدافهم للنمو. كما يمكن دمج أنظمة GameAnalytics بسهولة في أقل من 15 دقيقة، ولاتزال أداة التحليلات الأساسية الخاصة بها مجانية وستظل كذلك.

نظرة عامة على فوائد شراكة المنصة

تهدف هواوي لخلق بيئة منفتحة وآمنة لجميع المطورين والشركاء الذين ينضمون لمنظومتها الشاملة. ومن خلال هذه القيم، تتطلع هواوي إلى مساعدة مطوريها على اكتساب معلومات مفيدة لتطوير ألعاب الهواتف المتحركة من خلال شراكتها مع GameAnalytics، وفي الوقت ذاته مساعدة GameAnalytics على تحقيق المزيد من النجاح من خلال شبكة هواوي العالمية. الآن تقدم هواوي و GameAnalytics تحليلات مجانية لأكثر من 2.3 مليون مطور حول العالم، الأمر الذي يجعل مجتمع تطوير الألعاب متكاملاً ومتاحاً للجميع.

وأضاف هرينينسيوك قائلاً: "يتميز متجر تطبيقات هواوي AppGallery، باتساع نطاقه ونموه يوماً بعد يوم. بالنسبة لمجتمعنا الخاص بمطوري الألعاب، يمكن أن تشكل هذه القناة الجديدة مصدراً إضافياً للاعبين والإيرادات، مما من شأنه أن يرتقي بمجموعة ألعابهم الحالية إلى مستوى جديد من الربحية."

نبذة عن متجر تطبيقات AppGallery - أحد أفضل ثلاث أسواق تطبيقات عالمية

يُعد متجر تطبيقات AppGallery منظومة شاملة ذكية ومبتكرة، لذلك فهو يتيح للمطورين تصميم التجارب المبتكرة لمستخدميهم. وتتيح منظومتنا الفريدة منظومة خدمات هواوي للموبايل المتكاملة HMS Core دمج التطبيقات عبر أجهزة مختلفة، مما يوفر للعملاء المزيد من الراحة ويجعلهم يتمتعون بتجربة أكثر سلاسة – وذلك هو جزء من إستراتيجية هواوي الأوسع "1+8+N"

ترتكز رؤيتنا على جعل متجر تطبيقات AppGallery منصة منفتحة ومبتكرة لتوزيع التطبيقات متاحة بسهولة للمستهلكين، وفي الوقت نفسه، تحمي بصرامة خصوصية المستخدمين وأمنهم مع تزويدهم بتجربة فريدة وذكية.

ولكونه واحد من أفضل ثلاث أسواق تطبيقات عالمية، يقدّم متجر تطبيقات AppGallery مجموعة متنوعة من التطبيقات العالمية والمحلية تتضمن 18 فئة بما في ذلك تحديد المواقع والنقل والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. ويتوفر متجر تطبيقات AppGallery في أكثر من 170 دولة ومنطقة مع أكثر من 530 مليون مستخدم نشط شهرياً. وقد أبرمت هواوي شراكات مع 2.3 مليون مطور في جميع أنحاء العالم، ووصل إجمالي توزيع التطبيقات من خلال متجر تطبيقات AppGallery إلى 384.4 مليار توزيعاً في عام 2020.

نبذة عن شركة GameAnalytics

شركة رائدة في مجال تحليل ألعاب الهواتف المتحركة، تقوم بجمع بيانات أداء ألعاب الهواتف المتحركة وتخزينها وتحليلها، وذلك لمساعدة مطوري الألعاب على تقديم تجارب أكثر جاذبية للمستخدمين، وذلك من خلال الفهم العميق للمقاييس الأساسية للألعاب الخاصة بهم. https://gameanalytics.com/