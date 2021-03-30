من "ون بلس".. هاتف جديد مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل





مواصفات الهاتف الجديد من “ون بلس”



يأتي مع شاشة بقياس 6.7 إنشات وبدقة 1440×3216 بيكسل. كشفت شركة “ون بلس” عن هاتفها الذكي الجديد “OnePlus 9 Pro” والذي يقدم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، وفق ما ذكر موقع “gsmarena” التقني.يأتي مع شاشة بقياس 6.7 إنشات وبدقة 1440×3216 بيكسل.

يعمل مع نظام “أندرويد 11”

يضمّ الهاتف معالج “Qualcomm SM8350 Snapdragon 888”.

يأتي مع 4 كاميرات خلفية، إذ تأتي واحدة منها بدقة 50 ميغابيكسل، أما الثانية فهي بدقة 48 ميغابيكسل، في حين أن الثالثة بدقة 8 ميغابيكسل والرابعة بدقة 2 ميغابيكسل.

يقدّم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

يتضمن الجهاز الجديد من “ون بلس” بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.

تقدم “ون بلس” هاتفها بنسختين: الأولى تأتي مع ذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 غيغابايت ومساحة تخزين داخلي بسعة 128 غيغابايت. أما النسخة الثانية فتقدم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.

يبدأ سعر النسخة الأولى من 929 دولاراً، في حين أنّ النسخة الثانية يبدأ سعرها من 1129 دولاراً.