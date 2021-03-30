يعالج ثغرة "خطيرة".. تحديث جديد لأجهزة آبل

أعلنت شركة آبل عن تحديث جديد لأجهزة أيفون وأيباد وأبل ووتش، والذي تقول إنها تعالج فيه ثغرة خطيرة تتعلق بالخصوصية.ووفق تقرير نشره موقع "زد نت"، فإن هذه التحديثات التي طالت أنظمة "iOS"، تأتي بعد اكتشاف ثغرة محتملة من المتصفحات التي تتيحها "آبل ويب كيت".ويمكن لهذه الثغرات الأمنية أن تتيح توجيه المستخدمين لمواقع احتيال متخصصة بـ"التصيد المالي الاحتيالي".وهذه التحديثات الجديدة لن تشمل أجهزة آيفون من إصدارات "آيفون 5" و"آيفون 6" و"آيفون 6 بلس"، إضافة لأجهزة آيباد أير، وأيباد ميني 2، وأيباد ميني 3.وفي مطلع آذار الحالي، قال موقع "فيتورا تاك" إن متسللين تمكنوا من كسر حماية iOS 14 و 14.3 الخاصة بأجهزة آيفون، وفتحوا الباب أمام تثبيت unc0ver على جميع أجهزة هاتف آبل الشهير.ولم تسلم حتى أحدث هواتف آبل مثل "آيفون 12" و"آيفون 12 ميني"، بينما تؤكد الشركة أنها كانت تدرك تماما الخلل الذي تم استغلاله منذ أن قامت بتصحيحه.