أول كاميرا لهاتف ذكي بعدسة سائلة في العالم (فيديو)

أعلنت شركة صينية للهواتف الذكية أن الإصدار الجديد من هاتف Mi Mix، الذي سيتم إطلاقه في غضون أيام قليلة، سيكون أول هاتف ذكي في العالم يستخدم تقنية "العدسة السائلة" في كاميرته.وبحسب المعلومات، ستستخدم العدسة سائلًا داخل غشاء رقيق لاستبدال العدسة البصرية العادية، كما سيتم التحكم بدقة من خلال محرك صغير في شكل العدسة، مما يتيح ضبطاً بؤرياً تلقائياً فائق السرعة، وأيضاً قدرة على تغيير الطول البؤري للعدسة بسرعة، وذلك وفقاً لما نشره موقع New Atlas.كما أضافت شركة شاومي أن العدسة السائلة في جوهرها يمكن أن تتحول بسهولة من خيارات الزاوية العريضة إلى اللقطات الـ"ماكرو" إلى "تليفوتوغرافي"، مما يمنح المستخدمين هاتفاً مصوراً فائق المرونة يستخدم عدسة واحدة فقط بدلاً من العدسات الثلاث إلى الأربع التي بدأ ظهورها على العديد من الهواتف الذكية، في وقت تسعى شركاتها المصنعة لتميز منتجاتها بالتقاط صور فوتوغرافية على مستوى عالي من الدقة.