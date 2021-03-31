تكنولوجيا وعلوم

تعرّفوا إلى أسرع 4 هواتف تدعم الشحن السريع في 2021!

Lebanon 24
31-03-2021 | 18:00
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كشف تقرير نشره موقع "مزمز" عن أقوى 4 هواتف ذات بطاريات قوية، وتدعم الشحن السريع في عام 2021.
 
وهذه الهواتف هي:
شاومي Mi 10 Ultra
 
يحتل هاتف "شاومي مي 10 ألترا" (Xiaomi Mi 10 Ultra)، المرتبة الأولى في قائمة الهواتف الأسرع شحنًا في 2021، حيث يأتي مع بطارية 4500 ملي أمبير، وسرعة شحن تبلغ 120 واطاً، ويستغرق شحن البطارية بالكامل 22 دقيقة .

فيفو iQOO 7
 
 يمتلك هاتف "فيفو أي كيو أو أو 7" (vivo iQOO 7)، أسرع تقنية شحن في العالم حتى الآن، حيث يتميز بسرعة شحن هائلة تبلغ 120 واطاً مثل "شاومي مي 10 ألترا"، ولكنه يأتي ببطارية أصغر نسبيًا سعتها 4000 مللي أمبير في الساعة، بحيث يمكن شحن الهاتف بالكامل من 0 إلى 100% في 18 دقيقة فقط.

وان بلس 9 برو
 
يستغرق شحن بطارية هاتف "وان بلس 9 برو" (OnePlus 9 Pro) 30 دقيقة، حيث يمتلك بطارية كبيرة سعتها 4500 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بسرعة 65 واطاً.

سامسونغ غالكسي S21 Ultra
 
يستغرق هاتف "سامسونغ غالكسي أس 21 ألترا" (Galaxy S21 Ultra) الذي يأتي ببطارية ضخمة سعتها 5000 مللي أمبير، حوالي ساعة و5 دقائق لشحن البطارية كاملة، حيث يدعم الشحن السريع بسرعة 25 واطاً.
 
 
المصدر: مزمز
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