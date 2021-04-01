إعلان هام من LinkedIn للمستخدمين

في ظل المنافسة الكبيرة التي تشهدها تطبيقات التواصل عبر الإنترنت حاليا قررت LinkedIn تطوير تقنياتها الخاصة لتوفير ميزات الاتصالات الصوتية لمستخدميها أيضا.وتبعا للمشرفين على هذه الشبكة فإن ميزات التواصل الصوتي ستكون مختلفة عن تلك الموجودة في الشبكات الاجتماعية الأخرى، إذ أنها سترتبط بالهوية المهنية للمستخدمين، وستلبي احتياجات هذه الفئة من المستخدمين الذين طالبوا مرارا بتوفير هذه الإمكانيات لهم في السنوات الأخيرة.وستتجسد التجربة الجديدة من خلال غرف تواصل صوتي خاصة ستظهر فيها أيقونات خاصة للمتكلمين وأيقونات للمستمعين تظهر أسفلها، وستوفر هذه الغرف للمستخدمين إمكانية تبادل التعليقات وأدوات خاصة للانضمام إليها أو مغادرتها.ومن جهتها قالت المتحدثة باسم LinkedIn، سوزي أوينز إن شبكتها تجري اختبارات لاستحداث تجربة صوتية مبتكرة مرتبطة بالهويات المهنية للمستخدمين، لتقديم خدمات التواصل الصوتي عبر المجموعات أو الأحداث الرقمية، وخصوصا مع انتشار الوباء وظهور الحاجة للتواصل عن بعد بين الناس.وأضافت: "يأتي مستخدمونا إلى LinkedIn لإجراء محادثات محترمة وبناءة مع أشخاص حقيقيين ونحن نركز على ضمان حصولهم على بيئة آمنة للقيام بذلك".