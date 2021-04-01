تحذيرٌ أمني "عالي الخطورة" من "غوغل كروم".. هذا ما عليكم فعله!

أطلق مركز متخصص في الأمن السيبراني تحذيراً عالي الخطورة من متصفّح "غوغل كروم" التابع لشركة "غوغل" الأميركية.
ووجّه "المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني السعودي"، التابع للهيئة السعودية للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة، من اكتشافه ثغرات عديدة في متصفح "غوغل كروم".
وحذر المركز المتخصص في الأمن السيبراني من أن تلك الثغرات تجعل جميع قطاعات "غوغل كروم" مستهدفة، وعالية الخطورة.
ولمعالجة تلك الأزمة، قال المركز السعودي إنّه يمكن تحميل التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة من "غوغل كروم" التي تحمل أرقام "89.0.4389.114".
تحذير أمني رقم: 287-2021
تاريخ: 2021/03/31
بخصوص تحديثات أمنية في متصفح Google Chrome:https://t.co/fLnMXLiIzt#Saudi_CERT pic.twitter.com/twgYw69Upp
— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) March 31, 2021