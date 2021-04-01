تكنولوجيا وعلوم

تحذيرٌ أمني "عالي الخطورة" من "غوغل كروم".. هذا ما عليكم فعله!

Lebanon 24
01-04-2021 | 21:00
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أطلق مركز متخصص في الأمن السيبراني تحذيراً عالي الخطورة من متصفّح "غوغل كروم" التابع لشركة "غوغل" الأميركية.

ووجّه "المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني السعودي"، التابع للهيئة السعودية للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة، من اكتشافه ثغرات عديدة في متصفح "غوغل كروم".


وأوضح المركز في بيان، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنّ ثغرات "غوغل كروم" يمكنها أن تجعل الهاكرز أو المتطفلين يستغلون المستخدمين، ويزرعون في أجهزتهم برمجيات خبيثة متنوعة.

وحذر المركز المتخصص في الأمن السيبراني من أن تلك الثغرات تجعل جميع قطاعات "غوغل كروم" مستهدفة، وعالية الخطورة.

ولمعالجة تلك الأزمة، قال المركز السعودي إنّه يمكن تحميل التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة من "غوغل كروم" التي تحمل أرقام "89.0.4389.114".


وينصح المركز المستخدمين بفتح متصفح "غوغل كروم"، ثمّ النقر على المزيد، والضغط على رقم الإصدار الحالي أسفل كلمة "غوغل كروم".

وسيبدأ بعدها المتصفح في البحث تلقائياً عن آخر تحديثات "غوغل كروم" وسيبدأ في تحميلها تلقائياً، ثم يمكن بعدها الضغط على أيقونة إعادة تشغيل لفتح المتصفح مرة أخرى.

 

تحذير أمني رقم: 287-2021

تاريخ: 2021/03/31

بخصوص تحديثات أمنية في متصفح Google Chrome:https://t.co/fLnMXLiIzt#Saudi_CERT pic.twitter.com/twgYw69Upp



 

 

 

المصدر: سبوتنيك
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