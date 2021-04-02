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تكنولوجيا وعلوم
هل تفكرون بشراء حاسب لوحي؟ هذه آخر التسريبات من سامسونغ (فيديو)
Lebanon 24
02-04-2021
|
15:00
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سربت بعض مواقع وصفحات الإنترنت معلومات تتعلق بالخصائص الرئيسية لحاسب Galaxy Tab الجديد المتوقع أن تطلقه سامسونغ قريبا.
وتبعا للمدون الشهير Evan Blass والذي غالبا ما يوثق بتسريباته حول الأجهزة الجديدة فإن، سامسونغ تتحضر لإطلاق حاسب لوحي متوسط الفئة بسعر مقبول سيحمل اسم Galaxy Tab A7 Lite.
ومن المفترض أن يزود الجهاز بشاشة LCD بمقاس 8.4 بوصة، ومعالج Helio P22T ثماني النوى، أضافة لذواكر وصول عشوائي 3 غيغابايت.
كما سيحصل الحاسب تبعا للتسريبات على بطارية بسعة 5100 ميلي أمبير تكفيه ليعمل أكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة في حال استعماله لتصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات وإجراء المكالمات، وسيجهز بكاميرا أساسية أحادية العدسة مثبتة على واجهته الخلفية.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى ان الحاسب حصل على شهادات اعتماد من لجنة الاتصالات الاتحادية في الولايات المتحدة، ومن المفترض أن يطلق من 3 نماذج، نموذج قادر على الاتصال بشبكات Wi-Fi فقط، ونموذج يتصل بشبكات Wi-Fi و 4G، ونموذج يتصل بشبكات Wi-Fi و 5G، وربما يحصل الأخير على شاشات بمقاس 12.4 بوصة، ومعالجات Snapdragon 750G، ونظام تشغيل Android 11.
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