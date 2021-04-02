تكنولوجيا وعلوم

سوبتيفاي تنافس "كلوب هاوس" وتويتر في مجال المحادثات الصوتية

Lebanon 24
02-04-2021 | 12:00
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يبدو أن منصة "سبوتيفاي" تسعى للدخول في منافسة جادة مع تطبيق "كلوب هاوس" للمحادثات الصوتية، وذلك وفقا لما ذكر موقع "إن إم إي".

فقد ذكر الموقع أن "سبوتيفاي" قد استحوذت الأسبوع الماضي على شركة "بيتي لييس" المالكة للتطبيق الصوتي للمحادثات الرياضية المباشرة "لاكر رووم".

وأوضحت التقارير أن "لاكر رووم" سيبقى في متجر "آبل ستور" و"غوغل بلاي"، ولكن اسمه سيتغير ليتوسع مضمونه إلى الموسيقى وأنشطة ثقافية وترفيهية أخرى بالإضافة إلى المحتوى الرياضي.

وبدأت سبوتيفاي ترى أن المحادثات الصوتية المباشرة تعد منبرا مثاليا لصناع المحتوى الذين يرغبون في التواصل مع الجماهير بشكل مباشر ، سواء كان ذلك لعرض ألبوم أو استضافة جلسة نقاشات وحوارات أو حتى للأداء.

وستسمح المنصة سبوتيفاي لأي مستخدم باستضافة المحادثات الصوتية المباشرة، مما يعني أن تطبيقها يتنافس مباشرة مع جميع تطبيقات الصوت الأخرى مثل "كلوب هاوس" و"توتير سبيسز"، كما أنها ستختبر ميزات مختلفة لتحقيق مرود مادي بحيث لا تكون جميع المحادثات مجانية.
المصدر: الحرة
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