تكنولوجيا وعلوم

"شاومي" تطرح سوارها الذكي الجديد.. إليكم مواصفاته وسعره! (فيديو)

Lebanon 24
02-04-2021 | 18:00
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كشفت شركة "شاومي" (Xiaomi) الصينية العملاقة عن بدء بيع سوار "Mi Smart Band 6" في العديد من الأسواق العالمية.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن "ixbit"، فإنّ سوار "Mi Smart Band 6" يأتي بشريط مطاطي مجهّز بفتحات للتحكّم بمقاس قطره يناسب جميع المستخدمين من مختلف الأعمار، فضلاً عن أنه مقاوم للماء والغبار والصدمات وفق معايير "5 ATM"، ومجهز بشاشة "AMOLED" بمقاس 1.56 بوصة تستعرض أكثر من 130 واجهة تشغيل.


وجهز هذا السوار بحساسات خاصة لقياس معدل نبضات قلب المستخدم، وبـ 30 نظاماً لمتابعة النشاط البدني لصاحبه مثل عدد الخطوات التي يمشيها يوميا أو المسافات التي يقطعها أثناء الجري أو ركوب الدراجة الهوائية.

كما جهز هذ السوار بمستشعرات خاصة قادرة على قياس معدلات الأوكسجين في الدم، وأنظمة لمراقبة معدلات النوم اليومية، وحصل على بطاريات تكفيه ليعمل لأسبوعين تقريباً بالشحنة الواحدة.

وستطرح منه نسختان، نسخة عادية سيكون سعرها نحو 45 دولاراً، ونسخة مجهزة بشرائح "NFC" للدفع الإلكتروني قد يصل سعرها إلى 60 دولاراً تقريباً.


 

 


المصدر: روسيا اليوم

تكنولوجيا وعلوم

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