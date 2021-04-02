تكنولوجيا وعلوم

كويكب يسافر بسرعة هائلة يمرّ بقربنا الأسبوع المقبل... هل يصطدم بالارض؟

Lebanon 24
02-04-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-809105-637529604640858648.jpg
Doc-P-809105-637529604640858648.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت وكالة الفضاء الأميركية أن كويكبا بحجم برج بيزا المائل سيمر بالقرب من الأرض الأسبوع المقبل.

وتنتمي الصخرة الفضائية، التي تحمل اسم 2015MB54، إلى قوائم مراقبة الكويكبات التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأميركية (ناسا)، ما يعني أنها تخضع للمراقبة من قبل كبار خبراء الوكالتين.

ويقدر قطر الكويكب 2015MB54 بنحو 60 مترا، وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية، ما يجعله أكبر قليلا من برج بيزا المائل في إيطاليا، والذي يبلغ ارتفاعه 57 مترا.

ويقال إنه يسافر بسرعة هائلة تبلغ 3.7 كيلومترات في الثانية وسيتخطى كوكبنا يوم الثلاثاء، 6 نيسان.

وصنفت وكالة ناسا 2015 MB54 على أنه صخور فضائية من فئة أبولو (Apollo)، وهو اسم يطلق على مجموعة من الكويكبات القريبة من الأرض التي لها محور مدار أكبر من محور الأرض.

وأفادت وكالة ناسا أن الكويكب سيمر على مسافة 3230000 ميل من الأرض. وللمقارنة، فإن متوسط المسافة بين الأرض والقمر تبلغ نحو 239 ألف ميل.

وتتعقب ناسا آلاف الكويكبات سنويا، وكلها تتجاوز الكوكب بأمان. وهناك أكثر من 18 ألف كويكب بالقرب من الأرض.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن قالت وكالة ناسا إن كويكب "إله الفوضى" المخيف لن يضرب الأرض لمدة 100 عام على الأقل.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2021-04-03
21:00 | 2021-04-03
18:00 | 2021-04-03
15:00 | 2021-04-03
12:00 | 2021-04-03
09:00 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website