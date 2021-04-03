تكنولوجيا وعلوم

Isuzu تتحدى تويوتا بسيارة مميزة (فيديو)

Lebanon 24
03-04-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-809452-637530625048019933.jpg
Doc-P-809452-637530625048019933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت Isuzu اليابانية عن سيارات D-Max من الجيل الثالث التي طورتها لتكون منافسًا شرسًا لمركبات Hilux الشهيرة من تويوتا ستصل إلى مزيد من الأسواق العالمية الجديدة قريبًا.

وتتميز سيارت الجيل الجديد من D-Max بتصميم مختلف كليا للواجهة الأمامية ومصابيحها وفتحات الهواء فيها، فضلًا عن أنها أصبحت أكثر قدرة على اجتيار الطرق الوعرة بفضل هيكلها الذي يرتفع عن الأرض بمقدار 240 ملم، وأنظمة التعليق الجديدة التي تعتمد على ضواغط هوائية، والعجلات الخاصة التي تبدأ مقاساتها من 18 إنشًا.


كما ازداد طول الصندوق الخلفي في هذه المركبات بمقدار 20 سم تقريبًا مقارنة بسيارات D-Max السابقة، وحصلت على قمرة مجهزة بصفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب.

 

أما وجهة القيادة فيها فجهزت بشاشة لمسية كبيرة يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية ومراقبة محيط المركبة عبر الكاميرات، كما يمكن لها الاتصال مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيا.


وزودت Isuzu هذه المركبات بنظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة كهربائية لتدفئة المقاعد والمقود، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

 

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات في الأسواق العالمية بعدة نماذج من المحركات، أبرزها ستكون محركات ديزل بسعة 3.0 ليتر قادرة على توليد عزم يعادل 190 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بست سرعات.

 

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2021-04-04
21:00 | 2021-04-04
17:00 | 2021-04-04
16:30 | 2021-04-04
15:00 | 2021-04-04
12:00 | 2021-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website