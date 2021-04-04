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تكنولوجيا وعلوم
آبل بصدد إصلاح مشاكل استنزاف البطارية في آيفون
Lebanon 24
04-04-2021
|
06:00
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أعلنت آبل أنها بصدد إصلاح استنزاف البطارية وتقليل مشكلات الأداء، والتي أبلغ عنها بعض مستخدمي سلسلة آيفون 11.
ومن المتوقع أن يعمل تحديث iOS 14.5 من آبل على إعادة معايرة جديدة لنظام الإبلاغ عن صحة البطارية على آيفون 11 و برو 11 و برو مكاس 11.
حالياً، يمكن لمستخدمي أجهزة آيفون التحقق من الحالة الصحية لبطاريتهم، والتي توضح السعة القصوى للبطارية وقدرة الأداء القصوى، ولكن مع تدهور بطاريات الليثيوم أيون بمرور الوقت، ينخفض أداؤها، ويبدأ في النهاية في التأثير على أداء آيفون أيضاً.
وتشير صفحة الدعم من آبل إلى أن تحديث iOS 14.5 سيحاول إصلاح بعض التقديرات غير الدقيقة لصحة البطارية، والتي شاهدها مستخدمو سلسلة آيفون 11.
وفقًا للصفحة، تسبب الخطأ أيضاً في استنزاف غير متوقع للبطارية وانخفاض قدرة الأداء القصوى للجهاز.
تشير الصفحة أيضاً إلى أن عملية إعادة المعايرة مع البرنامج الجديد قد تستغرق بضعة أسابيع حيث يحاول النظام معرفة الحالة الفعلية لصحة البطارية، والتي تتضمن السعة القصوى وقدرة الأداء القصوى.
تقول الشركة أنه عندما يقوم نظام الإبلاغ عن صحة البطارية بإعادة المعايرة، سيرى المستخدمون رسالة تشير إلى ذلك في الإعدادات> البطارية> صحة البطارية، بحسب ما نقلت صحيفة إنديان إكسبرس.
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