4 أسباب ستدفعك إلى شراء الحبر الأصلي للطابعات

من الضروري أن يحظى المستخدمون في ظلّ الوتيرة السريعة، التي نعيشها اليوم، بالأجهزة التقنية المناسبة، التي يمكن الاعتماد عليها كل يوم في المكاتب المنزلية أو الشركات الصغيرة، وذلك لضمان السهولة والسلاسة في سير العمل.واليوم أكثر من أي وقت مضى نحتاج إلى سهولة وسرعة الطباعة في المنزل لعدة أغراض، كطباعة جدول التعليم المنزلي اليومي وألبومات الصور الشخصية والملصقات والكتيبات والمستندات المختلفة، ولكن عندما ينفَد الحبر من الطابعة، سيجد المستخدم نفسه بحاجة إلى شراء حبر جديد يمنحه نتائج عالية الجودة ويساعده في توفير الوقت والمال.وترى إبسون، الشركة العالمية الرائدة في تقنيات الطباعة، أن اتخاذ قرارات مستنيرة أمرٌ مهم للغاية عند شراء احتياجات الطباعة، ولذا يلزم فهم المنافع الكامنة في اختيار الأحبار الأصلية، التي تنتجها الشركة والمصنعة خصيصاً لتتلاءم تماماً مع الطابعة، بدلاً من "الحبر المتوافق"، الذي تنتجه الشركات الأخرى، وذلك لتجنّب أي مشاكل محتملة للطباعة.نتائج ممتازةلن يرغب المستخدم في رؤية لطخات أو طباعة رديئة وغير واضحة على الورق عند الطباعة، سواء كانت المطبوعات مستندات عمل مهمة أو واجبات مدرسية. وبالرغم من إمكانية استخدام الحبر المتوافق أو المعاد تصنيعه في معظم الطابعات، ولكن لن يحصل المستخدم على جودة الطباعة نفسها، بل ومن الوارد أن تصبح الطابعة معرضة لأعطال، أما الأحبار الأصلية فتضمن الحصول على مستندات واضحة بطباعة دقيقة ومتقنة.تكلفة معقولةقد تكون التكاليف الأولى المنخفضة للأحبار المتوافقة أو المعاد تصنيعها جذابة لرخص سعرها، ولكن سيكون الأمر محبطا للغاية ومكلفا على المدى الطويل عندما ينتهي بالمستخدم إلى مطبوعات رديئة أو حتى قد تؤدي إلى تعطل الطابعة. ويمكن للمستخدم بشرائه الحبر الأصلي تجنُّب إنفاق أموال كثيرة والإصابة بإحباطات بسبب النتائج السيئة والمشاكل المترتبة.يمكن الاعتماد عليهسواء كان المستخدم يعمل من مكتب منزلي، أو مجرّد أحد أفراد الأسرة دائم الانشغال؛ فلن يضيّع وقته في تنظيف تسرّبات الأحبار غير الأصلية. أما العبوات الأصلية فقد خضعت للاختبارات وحصلت على الاعتماد من الشركة المصنِّعة لضمان تمتع المستخدم بتجربة استخدام سلسة وسهلة، وتقليل إمكانية حدوث أي متاعب.دعم من الشركة المصنعةيستثمر المصنّعون في الأبحاث والمنشآت عالية التقنية ويُخضِعون الطابعات والأحبار لاختبارات صارمة في السلامة والجودة، للتأكّد من أنها تعمل بطريقة موثوق بها وفي تناغم وانسجام. عند اللجوء إلى علامة تجارية واحدة، يحمي المستخدم الضمان في حالة وجود عيب في الطابعة أو الحبر ويحقق أفضل استثمار طويل الأجل في إنتاجيته.