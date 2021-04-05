لتجنّب الإرهاق.. "لينكد إن" تمنح جميع موظّفيها إجازة مدفوعة!

سمحت شبكة التوظيف الشهيرة "لينكد إن" لموظفيها، بالحصول على إجازة تمتد لأسبوع كامل بأجر مدفوع، بعد عيد الفصح لتجنّب الإرهاق.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشركة قولها إنّ جميع الموظفين بدوام كامل تقريباً والبالغ عددهم 15900 موظف، سيتمكنون من أخذ استراحة من العمل الأسبوع المقبل (بداية من يوم الإثنين) لتجنّب الإرهاق.

وقالت الشبكة: "هناك شيء سحري حول حصول الشركة بأكملها على استراحة في نفس الوقت. وأفضل جزء هو عدم العودة إلى سيل من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي لم يتم الردّ عليها عند العودة من الإجازة".



وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإنّ الشبكة المملوكة لشركة "مايكروسوفت" ستقدم أحداثاً يومية لموظفيها الذين يشعرون بالعزلة خلال أسبوع الإجازة، ويشمل ذلك أنشطة منها التطوع في "أعمال لطيفة متنوعة".ووفقاً للشبكة، سيواصل فريق أساسي من الموظفين العمل، الأسبوع المقبل، مع إتاحة الفرصة لجدولة إجازة في المستقبل.