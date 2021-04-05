تكنولوجيا وعلوم

عبر رابط واحد.. هكذا يمكنك اكتشاف إن كان حسابك على "فيسبوك" مخترقاً!

Lebanon 24
05-04-2021 | 21:00
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ينتاب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً قلق من تكرّر حوادث تسريب بياناهم، ولتجنب التعرض لانتهاك الخصوصية يمكن من خلال الضغط على رابط واحد اكتشاف ما إذا كان عنوان بريدك الإلكتروني الذي تستخدمه للتسجل على مواقع التواصل الاجتماعي مخترقاً أم لا، حتى تتخذ الإجراءات اللازمة لتأمين حساباتك على هذه المواقع إن اكتشفت وجود اختراق.

وصرح مصطفى وحيد، مبرمج مواقع في إحدى الشركات، لموقع "ألوان الوطن"، بأنّ هناك طريقة يمكن للمستخدم من خلالها معرفة إذا كان حسابه الشخصي على "فيسبوك" يتعرض لاختراق من "الهاكرز" بالدخول على أحد الروابط ووضع الحساب داخلها.

وأوضح وحيد "يتم ذلك عن طريق الدخول على موقع Have i been pwned، ثم إضافة الإيميل الخاص بالحساب في المربع الفارغ".


بعدها يتم الضغط على كلمة "Pwned"، إذا كان الحساب غير مقرصن سيظهر في الأسفل كلمة "good news" مظللة باللون الأخضر، أما في حالة الحساب المقرصن فستظهر عبارة "Oh no - Pwned" بخلفية حمراء، ومعها ستجد الإجراءات الواجب اتخاذها لتأمين حسابك.

 

 

 

المصدر: سبوتنيك
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