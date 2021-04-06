تكنولوجيا وعلوم

بدون سكك حديدية.. الصبن تختبر قطار "المسارات الافتراضية"! (فيديو)

Lebanon 24
06-04-2021 | 18:00
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تعمل الصين على تطوير نوع جديد من القطارات التي يمكنها الانطلاق لمسافات طويلة من دون استخدام السكك الحديدية التقليدية، وذلك عبر "مسارات افتراضية".

 

وبحسب تقرير نشرته شبكة تلفزيون "الصين الدولية"، فإنّ القطارات الجديدة تسير على مسارات افتراضية، مشيرة إلى أنّها دخلت مرحلة الاختبار في جنوبي الصين.

وقالت الشبكة، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إنّ الصين بدأت عملية التشغيل التجريبي لـ"قطار ذكي"، في شوارع مدينة تشوتشو في مقاطعة هونان جنوبي الصين.

وذكرت الشبكة أنّ القطار الجديد يعمل على "مسارات افتراضية" ويسمح للركاب بالركوب مجاناً بدون الحاجة إلى شراء التذاكر.

ولفتت الشبكة إلى أنّ القطار الجديد يجمع بين ميزات الحافلة و"الترام" التقليدي.

ويمكن للقطار الجديد أن يحمل ركاباً أكثر بكثير من الحافلة وعلى عكس "الترام"، فإنه لا يعمل على سكك حديدية حقيقية، بحسب الشبكة التي أشارت إلى أنه مصمم ليكون قادراً على التعرف إلى مساراته عن طريق خطوط مرسومة على الطريق.

 

"القطار الذي يسير على مسارات افتراضية" يدخل مرحلة الاختبار في جنوب الصين pic.twitter.com/Nq6DJn5xqY

 
المصدر: سبوتنيك
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