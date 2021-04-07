ينتظرها ملايين المستخدمين.. ميزة مهمة من واتسآب قريباً!

كشف موقع WABetaInfo أن تطبيق "واتسآب" الخاص بالهواتف والأجهزة الذكية العاملة بنظامي Android و iOSعلى وشك الحصول على ميزة قد تهم الكثير من المستخدمين.

وتبعا للموقع فإن "الميزة الجديدة التي قد يحصل عليها التطبيق ستسهل نقل سجلات الرسائل والملفات المستلمة والمجموعات من حساب مستخدم يريد تغيير هاتفه الذكي الذي يعمل بنظام Android إلى هاتف يعمل بنظام iOS وبالعكس".

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الميزة قيد الاختبار حاليا، ومن المتوقع أن تتاح للمستخدمين مع أحد التحديثات المستقبلبة لـ "واتسآب".

ويمكن لمستخدمي "واتسآب" حاليا القيام بعملية نقل الملفات والبيانات المذكورة بالاستعانة بتطبيقات خارجية فقط في حال أرادوا استبدال هاتفهم والحصول على جهاز يعمل بنظام تشغيل مختلف، كون سجلات المراسلة الاحتياطية الخاصة بالتطبيق في أجهزة iOS تحفظ في سحابة iCloud الإلكترونية، وسجلات أجهزة Android تحفظ في Google Drive.

وتجدر الإشارة إلى أن "واتسآب" حصل على العديد من الميزات العملية في الفترة الأخيرة، فتطبيقاته المخصصة للحواسب على سبيل المثال مكّنت المستخدمين مؤخرا من إجراء المكالمات الصوتية، كما يجري العمل تبعا للتسريبات على تطوير خدمات الرسائل الصوتية لتسهيل الاستماع إليها من قبل المستخدمين.